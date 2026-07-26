وزير التعليم العالي يكرّم القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تقديرًا لجهوده

أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن بالغ اعتزازه وتقديره للتكريم الذي حظي به من الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وبحضور رؤساء الجامعات،وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته لجامعة أسوان.



وجاء التكريم في إطار توجيه المجلس الأعلى للجامعات الشكر لرؤساء الجامعات الذين تنتهي مدة رئاستهم بنهاية شهر يوليو الجاري، تثمينًا لما قدموه من جهود متميزة وإسهامات مؤثرة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري داخل جامعاتهم.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذا التكريم يمثل وسام فخر واعتزاز، ويجسد نهج الدولة في تقدير الكفاءات الوطنية ودعم القيادات الجامعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق بجامعة أسوان خلال الفترة الماضية كان ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم مستمر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون المخلص مع نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب.

تكريم

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، على هذه اللفتة الكريمة التي أعتز بها كثيرًا، والتي تمثل تقديرًا لكل أسرة جامعة أسوان، وليس لشخصي فقط. لقد تشرفت بخدمة الجامعة، وسأظل داعمًا لمسيرتها ورسالتها الوطنية، إيمانًا بأن الجامعات المصرية هي قاطرة التنمية وبناء الإنسان، وفق رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "نصرت"أن جامعة أسوان استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات التعليم والبحث العلمي، والتصنيفات الدولية، والتحول الرقمي، وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يعكس مكانتها المتنامية بين الجامعات المصرية والإقليمية.

واختتم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت تصريحاته بالتأكيد على أن مسيرة العطاء ستظل مستمرة، وأن خدمة الوطن والارتقاء بمنظومة التعليم العالي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لمنظومة التعليم العالي المصرية تحت قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.