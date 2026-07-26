مياه أسوان: تفاعل مع مطالب الناس وسرعة التعامل مع الشكاوى ميدانياً

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمختلف قطاع العمل للتدخل الفورى مع أى مشاكل أو شكاوى واردة لسرعة وضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووفقاً للتفاعل المباشر مع المطالب والشكاوى الجماهيرية .

إستجابة فورية لشكوى منطقة عمارات التجاريين والرضوانية

وفى إطار المتابعة الميدانية للشكاوى ، تم عرض شكوى خاصة بتكرار تجمعات مياه الصرف الصحى بمنطقة مساكن نقابة التجاريين ومجمع مدارس الرضوان بمدينة أسوان على محافظ أسوان، وتم التوجيه بسرعة فحصها والتعامل الفورى معها .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل أن فرق الصيانة كانت قد إنتهت من معالجة الشكوى ، حيث تم تنفيذ أعمال التسليك والتطهير وشفط الرواسب وتجفيف كافة تجمعات المياه بمنطقة الرضوانية وعمارات التجاريين، كما كشفت أعمال التطهير عن وجود مخلفات وأجسام صلبة تم إلقاؤها داخل الشبكات، وهو ما تسبب فى حدوث الإنسدادات .

وفى الوقت نفسه، قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات ميدانية لرفع وعى المواطنين بخطورة إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحى ، وتم التأكد الميدانى من خلو المنطقة من أى تجمعات لمياه الصرف، وإنتهاء المشكلة بشكل كامل .

متابعة عاجلة لشكوى إنقطاع المياه بالمدينة الصناعية القديمة

فيما تم بحث شكوى أهالى منطقة المدينة الصناعية القديمة بجوار جامع الصالحين بشأن إنقطاع مياه الشرب خلال فترات النهار، والتنسيق بين الجهات المختصة للوقوف على أسباب المشكلة، وإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان إستقرار ضخ المياه، مع إعداد تقرير تفصيلى بالموقف، بما يحقق سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين.

أعمال ميدانية متواصلة لتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحى

وفى إطار خطة الشركة لرفع كفاءة البنية التحتية، واصلت فرق التشغيل والصيانة تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية بمختلف المناطق، شملت أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بسوق الخميس عند مسجد السلام، وداخل هيئة الإسعاف بجوار المستشفى الجامعى، ومنطقة الحكروب، والكورنيش، والزيداب، وعمارات كيما السد، ومطلع كلية الهندسة خلف جراج الصحة وهيئة الإسعاف .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح خط طرد محطة صرف صحى البشارية، وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى 12 و13 بمنطقة خور عواضة، بما يسهم فى رفع كفاءة الشبكات والحد من الأعطال المتكررة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة لمواجهة الوصلات الخلسة والمخالفات

واصلت لجان التعديات والمخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حملاتها المكثفة بمدينة أسوان ومركزى كوم أمبو ودراو، حيث أسفرت الحملات عن ضبط وإزالة عدد من الوصلات الخلسة المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، ومن بينهم عدد من المقاهى والأفراد لإستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل بعض المتأخرات المالية، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الشركة والدولة والمواطنين المتعاقدين قانونياً، وضمان إستمرار تقديم الخدمة بجودة وكفاءة .

مواصلة تنفيذ خطة متكاملة تجمع بين مواجهة التعديات على شبكات المياه ، وسرعة الإستجابة للشكاوى الجماهيرية ، والتوسع فى أعمال الصيانة والتطهير والإحلال والتجديد ، إلى جانب نشر الوعى المجتمعى بالحفاظ على الموارد المائية بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع أنحاء المحافظة .

مناشدة للمواطنين بالحفاظ على شبكات المياه والصرف

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالقنوات القانونية للحصول على خدمات المياه، وعدم التعدى على الشبكات أو العبث بالعدادات أو إهدار مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، مع سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات أو تعديات من خلال الخط الساخن (125) ، مع التأكيد على إستمرار الحملات الرقابية والتوعوية، والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات حفاظاً على المال العام، وضمان إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المواطنين .