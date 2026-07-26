قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: توطين الصناعات الطبية المتقدمة يدعم تنافسية الاقتصاد
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا
للمشاهير والأثرياء.. ريزفاني ديون 2027 الخارقة | صور
تمسك بالتعاقد معه.. عرض سعودي جديد لضم نجم الأهلي
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه أسوان: تفاعل مع مطالب الناس وسرعة التعامل مع الشكاوى ميدانياً

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمختلف قطاع العمل للتدخل الفورى مع أى مشاكل أو شكاوى واردة لسرعة وضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووفقاً للتفاعل المباشر مع المطالب والشكاوى الجماهيرية .

إستجابة فورية لشكوى منطقة عمارات التجاريين والرضوانية

وفى إطار المتابعة الميدانية للشكاوى ، تم عرض شكوى خاصة بتكرار تجمعات مياه الصرف الصحى بمنطقة مساكن نقابة التجاريين ومجمع مدارس الرضوان بمدينة أسوان على محافظ أسوان، وتم التوجيه بسرعة فحصها والتعامل الفورى معها .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل أن فرق الصيانة كانت قد إنتهت من معالجة الشكوى ، حيث تم تنفيذ أعمال التسليك والتطهير وشفط الرواسب وتجفيف كافة تجمعات المياه بمنطقة الرضوانية وعمارات التجاريين، كما كشفت أعمال التطهير عن وجود مخلفات وأجسام صلبة تم إلقاؤها داخل الشبكات، وهو ما تسبب فى حدوث الإنسدادات .

وفى الوقت نفسه، قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات ميدانية لرفع وعى المواطنين بخطورة إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحى ، وتم التأكد الميدانى من خلو المنطقة من أى تجمعات لمياه الصرف، وإنتهاء المشكلة بشكل كامل .

متابعة عاجلة لشكوى إنقطاع المياه بالمدينة الصناعية القديمة

فيما تم بحث شكوى أهالى منطقة المدينة الصناعية القديمة بجوار جامع الصالحين بشأن إنقطاع مياه الشرب خلال فترات النهار، والتنسيق بين الجهات المختصة للوقوف على أسباب المشكلة، وإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان إستقرار ضخ المياه، مع إعداد تقرير تفصيلى بالموقف، بما يحقق سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين.

أعمال ميدانية متواصلة لتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحى

وفى إطار خطة الشركة لرفع كفاءة البنية التحتية، واصلت فرق التشغيل والصيانة تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية بمختلف المناطق، شملت أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بسوق الخميس عند مسجد السلام، وداخل هيئة الإسعاف بجوار المستشفى الجامعى، ومنطقة الحكروب، والكورنيش، والزيداب، وعمارات كيما السد، ومطلع كلية الهندسة خلف جراج الصحة وهيئة الإسعاف .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح خط طرد محطة صرف صحى البشارية، وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى 12 و13 بمنطقة خور عواضة، بما يسهم فى رفع كفاءة الشبكات والحد من الأعطال المتكررة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة لمواجهة الوصلات الخلسة والمخالفات

واصلت لجان التعديات والمخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حملاتها المكثفة بمدينة أسوان ومركزى كوم أمبو ودراو، حيث أسفرت الحملات عن ضبط وإزالة عدد من الوصلات الخلسة المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، ومن بينهم عدد من المقاهى والأفراد لإستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل بعض المتأخرات المالية، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الشركة والدولة والمواطنين المتعاقدين قانونياً، وضمان إستمرار تقديم الخدمة بجودة وكفاءة .

مواصلة تنفيذ خطة متكاملة تجمع بين مواجهة التعديات على شبكات المياه ، وسرعة الإستجابة للشكاوى الجماهيرية ، والتوسع فى أعمال الصيانة والتطهير والإحلال والتجديد ، إلى جانب نشر الوعى المجتمعى بالحفاظ على الموارد المائية بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع أنحاء المحافظة .

مناشدة للمواطنين بالحفاظ على شبكات المياه والصرف

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالقنوات القانونية للحصول على خدمات المياه، وعدم التعدى على الشبكات أو العبث بالعدادات أو إهدار مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، مع سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات أو تعديات من خلال الخط الساخن (125) ، مع التأكيد على إستمرار الحملات الرقابية والتوعوية، والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات حفاظاً على المال العام، وضمان إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المواطنين .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

مهرجان القومي للمسرح المصري

شعرت بالاحباط.. أحمد وفيق يكشف سر رفضه دخول معهد الفنون المسرحية

رالف هيميكر

وفاة المخرج الأمريكي رالف هيميكر عن عمر ناهز 65 عاما

حفل هيفاء وهبي

صرخ في وشها.. مجنون هيفاء وهبي يثير الجدل بحفلها الأخير

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد