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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: حملات بيطرية.. ومتابعة لمنظومة النظافة.. وامتحانات الإعدادية والثانوية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة .. 

بيطري أسوان يواصل تنفيذ لقاءات إرشادية وتوعوية لدعم الثروة الحيوانية

فقد واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذ سلسلة من اللقاءات الإرشادية والتوعوية بعدد من مراكز المحافظة ، شملت أسوان ، وإدفو ، والسباعية بهدف رفع الوعى لدى المربين والمواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض الوبائية والمشتركة وتنمية الثروة الحيوانية .

فى أسوان .. لجنة مشتركة تغلق وتشمع مغسلة سيارات مخالفة بمطلع المحمودية وتتخذ إجراءات قانونية رادعة

بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين ، قامت لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، بقيادة محمد ربيع نائب رئيس المدينة ، بالتعامل الفورى مع إحدى المخالفات التى تم رصدها ، وتمثلت فى قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال حفر لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى مغسلة خاصة بتغيير زيوت السيارات بمنطقة مطلع المحمودية بنطاق حى جنوب، وذلك بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة .

وكيل تعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. صور

قام الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل لجنة الفصول الإعدادية الملحقة، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة انطلاق امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026.

جهود متنوعة

تعليم أسوان يتابع امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت لجنة أسوان الثانوية بنات، حيث تابع امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني .


حملات مكثفة في كوم أمبو لرفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والإنارة العامة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة اللواء سمير البلاصي تنفيذ سلسلة من الحملات اليومية الشاملة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، والتى استهدفت رفع كافة أشكال الإشغالات، وتطوير منظومة النظافة العامة، وإصلاح وصيانة شبكات الكهرباء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


حملات ميدانية بمركز ومدينة أسوان لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق

تم تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة على مدار الأسبوع داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

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