الفنان محمد أنور في أحدث ظهور عبر الفيس بوك رفقة زوجته وابنتيه .. شاهد

شارك الفنان محمد أنور، صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر أنور رفقة أسرته اثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحدى ابنتيه في أجواء عائلية مميزة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره.

من جانب آخر علم موقع “صدى البلد” من مصادره الخاصة عن الاستعدادات النهائية لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، بطولة الفنان محمد أنور، حيث من المقرر انطلاق الكلاكيت الأول يوم 28 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل ولفت أنظار الجمهور والنقاد.

ويأتي بدء التصوير في إطار التحضيرات المكثفة التي تجريها الشركة المنتجة، حيث يعمل فريق العمل خلال الفترة الحالية على استكمال ترشيح باقي أبطال الجزء الثاني، إلى جانب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، تمهيدا لانطلاق التصوير في الموعد المحدد.

الجزء الجديد سيشهد تطورات درامية مهمة في الأحداث، مع استمرار الخط الكوميدي الاجتماعي الذي ميّز الجزء الأول، إلى جانب إدخال شخصيات جديدة تضيف أبعادًا مختلفة للقصة، وتفتح مسارات درامية أوسع تتناسب مع توقعات الجمهور.

ومن المنتظر أن يستكمل الفنان محمد أنور تقديم شخصيته في العمل، مع إضافة بعض التحديات الجديدة التي تواجهها الشخصية خلال الأحداث، وهو ما يرفع من مستوى التشويق والإثارة في العمل، خاصة بعد تفاعل الجمهور الكبير مع أدائه في الجزء الأول.