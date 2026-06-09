أغنية لفرقة شارموفرز في افتتاحية وختام فيلم The Mummy

اقتحمت فرقة شارموفرز عالم هوليوود عبر مشاركتها بأغنية "خمسة سنتي" لتكون ضمن موسيقى فيلم The Mummy للمخرج لي كرونين، أحد أبرز أفلام الرعب المطروحة عالميًا خلال الفترة الحالية.



ويُعد "The Mummy" من أبرز الأعمال السينمائية هذا العام، خاصة أنه يأتي من إخراج لي كرونين، الذي حقق نجاحًا لافتًا من قبل من خلال فيلم "Evil Dead Rise"، كما يستند العمل إلى أسطورة المومياء الشهيرة المرتبطة بالحضارة المصرية، لكن برؤية جديدة تميل إلى الرعب والتشويق، ما جعله محل اهتمام واسع من جمهور أفلام الرعب حول العالم.



وتظهر أغنية "خمسة سنتي" في افتتاحية وختام الفيلم، بعدما تم ترخيصها عبر شركة "مزيكا"، وهو ما يمنح الفرقة المصرية حضورًا بارزًا داخل العمل، خاصة أن مشهدي الافتتاح والختام يعدان من أكثر اللحظات ارتباطًا بذاكرة المشاهدين.



وحقق الفيلم حضورًا قويًا في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه، إذ تجاوزت إيراداته 90 مليون دولار حول العالم مقابل ميزانية إنتاج بلغت نحو 22 مليون دولار، ليحقق أكثر من أربعة أضعاف تكلفته الإنتاجية. كما تصدر شباك التذاكر في عدد من الأسواق الدولية، وأصبح من بين أبرز أفلام الرعب نجاحًا على المستوى التجاري خلال العام الجاري.

وتكتسب أغنية "خمسة سنتي" خصوصية لمسيرة "شارموفرز" باعتبارها من أوائل الأغنيات التي حققت للفرقة انتشارًا جماهيريًا واسعًا بعد تأسيسها، كما تُصنف بين أكثر أعمالها نجاحًا واستماعًا على مدار السنوات الماضية. وأسهمت الأغنية بشكل كبير في ترسيخ اسم الفرقة لدى الجمهور، قبل أن تعود اليوم للظهور في واحدة من أكبر محطاتها الدولية من خلال فيلم هوليوودي عالمي.



وبدأت رحلة فرقة "شارموفرز" عام 2012 على يد أحمد بهاء ومحمد العرقان، ونجحت على مدار السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال عدد من الأغنيات التي حققت انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، بفضل أسلوبها الموسيقي المميز الذي يجمع بين أكثر من لون موسيقي في قالب عصري.

ويتزامن ظهور أغنية شارموفرز في الفيلم العالمي مع فترة نشطة تعيشها الفرقة على المستويين المحلي والدولي، مع تقديمها مؤخرًا جولة موسيقية في أمريكا الشمالية، بالتوازي مع تقديم مشروع "شارموفرز أوركسترا" في مصر، والذي أعادت من خلاله تقديم مجموعة من أشهر أغانيها بتوزيعات أوركسترالية جديدة على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة.