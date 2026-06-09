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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أزمته الصحية.. سامح صفوت يثير الجدل برسالة مؤثرة من المستشفى

سامح صفوت
سامح صفوت
ميرنا محمود

أثار الفنان سامح صفوت  تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة مؤثرة من داخل المستشفى عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ، والتي استدعت دخوله العناية المركزة .

وكتب سامح صفوت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك :اول ما دخلت الطوارئ شريط حياتي عدى قدام عيني ورغم الألم والوجع اللي ربنا ما يوريه لحد و الشدة اللي كنت فيها وبالرغم من كل ده عدى على تفكيري ناس اذتني في حياتي الشخصية والعملية .. والاكتر ( الفنية )

و أضاف :وناس كانت سبب لقطع الأرزاق والكلام في ضهري بالكدب والافتراء،في حاجات كتير جوايا نفسي اتكلم فيها وحاسس ان ده وقته.

و أستكمل :اتكلم وافضض بدل ما اشيل في نفسي واتعب تاني ولا ما اتكلمش وأفضل كاتم ؟!

وكشف الطبيب المعالج للفنان سامح صفوت تطورات حالة الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت لدخوله إلي العناية المركزة.
وأوضح الطبيب المعالج عبر تصريحاته تعرض سامح صفوت لذبحة صدرية، وإجراء الإسعافات اللازمة، قبل نقله إلى غرفة عادية، مشيرًا إلى أنه سيخرج لمنزله خلال أيام.

وشدد الطبيب علي الفنان سامح صفوت الابتعاد عن أي ضغط أو حزن خلال الفترة القادمة، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات مرة أخرى.

طالبت أسرة الفنان سامح صفوت الدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، ذلك عقب نقله لأحد المستشفيات.

ونشرت صفحة سامح صفوت صورة للفنان داخل العناية المركزة، عبر الحساب الرسمي للفنان على فيس بوك، وكتب: “بإذن الله سيتم توضيح الحالة الصحية لـ سامح صفوت بالتفصيل من خلال فيديو قادم من الطاقم الطبي والطبيب المختص المشرف على حالته، وتتوجه أسرته بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء فلهذا أثر إيجابي ودعم معنوي”.

وأضاف: “نتمنى منكم دوام الدعاء له، حتى يتم تجاوز هذه المحنة على خير، وتدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم، ادعوا له دعوة صادقة من القلب في ظهر الغيب، فقد تقلب موازين الحياة بأمر الله، من كرب إلى فرج ومن حزن إلى سعادة”.

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