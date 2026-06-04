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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور لـ سامح صفوت من العناية المركزة بعد وعكته الصحية

سامح صفوت
سامح صفوت
سارة عبد الله

طالبت أسرة الفنان سامح صفوت الدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، ذلك عقب نقله لأحد المستشفيات.

ونشرت صفحة سامح صفوت صورة للفنان داخل العناية المركزة، عبر الحساب الرسمي للفنان على فيس بوك، وكتب: “بإذن الله سيتم توضيح الحالة الصحية لـ سامح صفوت بالتفصيل من خلال فيديو قادم من الطاقم الطبي والطبيب المختص المشرف على حالته، وتتوجه أسرته بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء فلهذا أثر إيجابي ودعم معنوي”.

وأضاف: “نتمنى منكم دوام الدعاء له، حتى يتم تجاوز هذه المحنة على خير، وتدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم، ادعوا له دعوة صادقة من القلب في ظهر الغيب، فقد تقلب موازين الحياة بأمر الله، من كرب إلى فرج ومن حزن إلى سعادة”.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة. 

وكتبت الصفحة : مش قادر اطمنكم بس كل اللي أقدر أقوله أن الأستاذ سامح صفوت أجرى فحوصات واشعة وتحاليل مبدأية كشفت عن مشاكل صحية يعانيها وتطلب بعدها إجراء تحاليل واشعة اكثر تخصصا بناء على نتائجها سيتم تحديد بروتوكول العلاج

وأضافت الصفحة الرسمية : وبالنيابة عن أسرته و عنا مسؤلي الصفحات الرسمية نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل فرد من جمهوره ومحبيه ومتابعيه للدعاء له في المقام الأول سواء محبينه كفنان او مقدم برنامج سر الصنعة او كمحامي مستشار قانوني بالنقض وأيضا نتوجه بالشكر لكل المواقع الإخبارية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء. 

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