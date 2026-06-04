هناء سمري نائباً لرئيس قطاع الأخبار بماسبيرو

أصدر الكاتب المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، قرارا بتكليف الإعلامية هناء سمري بمنصب نائب رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام .

تخرجت هناء سمري في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩٠ ، ثم بدأت رحلتها محرراً مترجماً في أخبار الإذاعة، وسرعان ما انتقلت إلى تقديم البرامج الإخبارية في الإذاعة المصرية.

وفي عام ١٩٩٥ بدأت رحلة العمل التليفزيوني ، مراسلاً لشؤون رئاسة الجمهورية، ثم قارئة لنشرات الأخبار. ومقدمةً للعديد من البرامج .. من أبرزها : صباح الخير يا مصر، وحكاية وطن.

عملت هناء سمري في الإعلام الخاص في أكثر من قناة فضائيّة ، كما تولت عدداً من المواقع القيادية ، خارج وداخل ماسبيرو ، منها مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.