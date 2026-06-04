قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريب صادم.. حجم بطارية آيفون 18 برو يختلف حسب بلدك
وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا
33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.. كارثة بيئية تلتهم غزة بسبب عدوان الاحتلال
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش توجه رسالة لصبا مبارك بشأن مسلسلها "ورد على فل وياسمين"

كندة علوش
كندة علوش
سارة عبد الله

حرصت الفنانة كندة علوش، على الإشادة بمسلسل “ورد على فل وياسمين” للفنانة صبا مبارك، ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت كندة علوش لصبا مبارك: “مبروك حبيبتي مسلسل ناعم ولطيف ومشوق قصة جذابة ولطيفة وأداء ممتع”.

صبا مبارك تتحدث عن مسلسل “ورد على فل وياسمين”

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة صبا مبارك على كواليس دور “إلهام” الذي تجسده في مسلسل “ورد على فل وياسمين” الذي يعرض حاليا. 

وقالت صبا مبارك، خلال لقائها مع ET بالعربي، إنها كانت مؤمنة بالمسلسل والشخصية منذ أكثر من عامين، رغم تأجيل التصوير عدة مرات، مشيرة إلى أن ما جذبها للعمل هو اختلاف الشخصية عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت أنها أحبت تفاصيل شخصية إلهام بشكل كبير؛ لما تحمله من صفات البساطة والجدعنة، وهو ما شجعها على خوض التجربة وتقديمها للجمهور.

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

 

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.

كندة علوش صبا مبارك مسلسل ورد على فل وياسمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. اغتنمها ولا تتكاسل عن ترديدها

علي جمعة: القرآن يعلّمنا قراءة التاريخ بوعي.. وعلم التجويد ليس ترفا صوتيا

علي جمعة: القرآن يعلّمنا قراءة التاريخ بوعي.. وعلم التجويد ليس ترفا صوتيا

دار الإفتاء

حكم ترك العقيقة للمستطيع وهل يأثم من يؤخرها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد