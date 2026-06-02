الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

شهد مسلسل "ورد على فل وياسمين" تفاعلا واسعا من الجمهور خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر محركات البحث بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة التي حملت العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة. 

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز ما جاء في الحلقة الرابعة من العمل.

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" بصدمة كبيرة عاشها طارق بعدما علم بنتيجة الفحوصات الطبية الخاصة بإلهام، والتي أكدت إصابتها بسرطان الدم بعد أكثر من تحليل وفحص طبي. 

وهذا الخبر قلب حياته رأسا على عقب، ودفعه إلى مراجعة نفسه والشعور بالندم تجاه الطريقة القاسية التي كان يتعامل بها معها خلال الفترة الماضية.

وسارع طارق إلى التواصل مع أحد الأطباء المتخصصين لوضع خطة علاجية مناسبة لإلهام، وتم تحديد موعد أول جلسة كشف في السادسة مساء.

ورغم خطورة حالتها الصحية، حرص طارق على إخفاء الحقيقة عنها في الوقت الحالي، خوفا من تأثير الصدمة عليها.

وعندما سألته إلهام عن سبب الفحوصات المتكررة وحقيقة حالتها الصحية، أخبرها بأنها تعاني فقط من أنيميا شديدة تحتاج إلى متابعة وعلاج، دون أن يكشف لها التشخيص الحقيقي، لتنتهي الحلقة وسط حالة من الترقب حول مصير إلهام.

صبا مبارك تتحدث عن مسلسل “ورد على فل وياسمين”

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة صبا مبارك على كواليس دور “إلهام” الذي تجسده في مسلسل “ورد على فل وياسمين” الذي يعرض حاليا. 

وقالت صبا مبارك، خلال لقائها مع ET بالعربي، إنها كانت مؤمنة بالمسلسل والشخصية منذ أكثر من عامين، رغم تأجيل التصوير عدة مرات، مشيرة إلى أن ما جذبها للعمل هو اختلاف الشخصية عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت أنها أحبت تفاصيل شخصية إلهام بشكل كبير؛ لما تحمله من صفات البساطة والجدعنة، وهو ما شجعها على خوض التجربة وتقديمها للجمهور.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

 

تدور أحداث المسلسل حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.

