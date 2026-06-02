لقاء روحي في الحج.. أحمد حاتم يظهر مع مصطفى عاطف ويوجه رسالة خاصة للجمهور

ظهر الفنان أحمد حاتم برفقة المنشد الديني مصطفى عاطف خلال أدائهما مناسك فريضة الحج، وذلك وسط أجواء روحانية مميزة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وصف أحمد حاتم الرحلة بأنها "هدية خاصة من الله سبحانه وتعالى"، وأنها كانت رحلة مختلفة تماماً قادهما الله إليها بمشيئته.

ووجه حاتم نصيحة ضاحكة ومباشرة لكل من يكتب الله له الحج مستقبلاً قائلاً: "حاجة أخيرة بوصي بيها أي حد إن شاء الله ربنا يكتب له الحج.. الجلاليب بقى يا جماعة"، في إشارة منه إلى الراحة والملاءمة التي يوفرها الجلباب في تلك الأجواء المباركة.

وأضاف: "يا رب أي حد نفسه ييجي ربنا يكتبهاله وييجي وكل حاجة يتمناها يلاقيها بتحصل".

وظهر أحمد حاتم ومصطفى عاطف في مقطع آخر وهما يرددان معاً أنشودة "ما لنا مولى سوى الله" بملابس الإحرام.