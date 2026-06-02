واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15 % لدعم المزارعين

أ ش أ

 أعلنت الإدارة الأمريكية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المعدات الزراعية، بما في ذلك الآلات المستخدمة في عمليات الحصاد، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين و المصنعين الأمريكيين وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان اليوم /الثلاثاء/ ، أن الرسوم الجمركية على هذه المعدات ستنخفض إلى 15% اعتبارا من 8 يونيو الجاري وحتى نهاية عام 2027، كما ستتمكن الشركات الأجنبية من الاستفادة من معدل رسوم أقل يبلغ 10% إذا كانت المعدات الرأسمالية التي تنتجها تحتوي على ما لا يقل عن 85% من مكونات الصلب أو الألومنيوم الأمريكية.

يأتي القرار في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبسيط نظام الرسوم المفروضة على المعادن، بعد شكاوى متزايدة من الشركات بشأن ارتفاع تكاليف الامتثال للإجراءات التجارية وتعقيداتها.

وكانت الإدارة الأمريكية قد خفضت في أبريل الماضي الرسوم إلى 25% على بعض السلع المستوردة المصنعة بدرجة كبيرة من الصلب أو الألومنيوم أو النحاس، مع الإبقاء على رسوم أعلى تبلغ 50% على واردات أخرى تحتوي على هذه المعادن.

ويواجه قطاع الزراعة الأمريكي ضغوطاً متزايدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من اضطرابات في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء مهم من تجارة الطاقة العالمية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والديزل والأسمدة؛ ما انعكس سلبا على تكاليف التشغيل والإنتاج الزراعي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الظروف الأخيرة أثرت بشكل مباشر على الصناعات المحلية التي تعتمد على المعدات الزراعية والصناعية والآلات الثقيلة؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن هذه القطاعات الحيوية.

وفي الأسواق المالية، استفادت شركات تصنيع المعدات الزراعية من القرار الأمريكي، حيث ارتفعت أسهم شركة "كوبوتا" اليابانية للمعدات الصناعية بنحو 7.9% خلال تعاملات طوكيو.

وكانت شركة "دير آند كو" الأمريكية، إحدى أكبر الشركات المصنعة للآلات الزراعية في العالم، قد أشارت الشهر الماضي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة أسهم في تباطؤ مبيعات الجرارات والمعدات الزراعية.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس سعي الإدارة الأمريكية إلى الحد من الضغوط التضخمية على القطاع الزراعي قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، في ظل انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي للسياسات التجارية التي يقول إنها رفعت تكاليف الإنتاج على المزارعين الأمريكيين، ولاسيما في ولايات الغرب الأوسط الزراعية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه واشنطن الموازنة بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

التجاعيد
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
