أسقفية الشباب وإيبارشية سوهاج تحتفلان بالفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية

نظمت أسقفية الشباب بالتعاون مع إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة حفل توزيع الكؤوس والدروع على الفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية 2025، والذي حمل شعار "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، وبحضور نيافة الأنبا باخوم، مطران الإيبارشية، ونيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

هذا وتم توزيع حوالي 200 كأسًا ودرعًا على الفائزين والفائزات من أبناء أربع إيبارشيات، وهي: سوهاج، وأخميم، والبلينا، وطهطا.

كما تم تكريم عدد كبير من الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان في الإيبارشيات المحتفل بها.