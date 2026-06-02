الأنبا توما يحتفل بعيد العنصرة وختام الشهر المريمي برعية سيدة الانتقال بجرجا

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العنصرة، وختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

شارك في الصلاة القمص بطرس طانيوس، والأب يوحنا زكريا، والأب جوفاني شوقي، حيث شكر صاحب النيافة الأب يوحنا زكريا، على خدمته المخلصة، بجرجا، بعد أن تم تعيينه وكيلًا رعويًا، ومساعدًا للقمص بشرى لبيب، برعية مار جرجس، بسوهاج، كما قدم الأنبا توما الأب چوڤاني، الراعي الجديد للكنيسة.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "العذراء مريم والعنصرة"، قائلًا: في ختام الشهر المريمي، واحتفالنا بعيد العنصرة، نتأمل في حضور العذراء مريم وسط الرسل في العلية، مواظبة معهم على الصلاة في انتظار حلول الروح القدس.

لقد كانت مريم أول من اختبر عمل الروح القدس يوم البشارة، وها هي حاضرة أيضًا عند ميلاد الكنيسة يوم العنصرة، فكما حلّ الروح القدس عليها، حملت المسيح إلى العالم، وحلّ على الرسل، فانطلقوا يحملون بشارة الإنجيل إلى جميع الأمم.

وأضاف صاحب النيافة: تعلمنا مريم أن ننتظر الله بالصلاة، وأن ننفتح على عمل الروح القدس في حياتنا، وأن نحيا في وحدة ومحبة مع إخوتنا. فحيث توجد مريم، تتجمع الكنيسة في قلب واحد، وروح واحدة، وحيث يعمل الروح القدس تتجدد القلوب، وتنطلق الرسالة.

واختتم الأنبا توما تأمله قائلًا: فلنصلِّ مع العذراء أم الكنيسة: تعال أيها الروح القدس، واملأ قلوب المؤمنين، واشعل فيهم نار محبتك.