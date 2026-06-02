الأوقاف: تسجيل وقف خيري جديد وأرشفة ٥٠٠ ملف خلال مايو الماضي

واصلت الإدارة العامة للأملاك بوزارة الأوقاف جهودها في حماية الأوقاف الخيرية وتنمية مواردها خلال شهر مايو ٢٠٢٦م، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منها.

وشملت جهود الإدارة خلال الشهر تسجيل وقف خيري جديد، ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية الأوقاف الخيرية وصون حقوقها، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بما يدعم حسن إدارة الأصول الوقفية ويعزِّز كفاءة العمل المؤسسي.

كما شاركت الإدارة في الاجتماعات التنسيقية المشتركة مع الجهات المختصة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالأوقاف الخيرية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بها، بما يحقق المصلحة الوقفية ويحافظ على حقوق الواقفين والمستحقين.

وتابعت الإدارة مراجعة البيانات والوثائق الوقفية، وإمداد الجهات المختصة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، فضلًا عن دراسة الطلبات الواردة والرد عليها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

وفي إطار جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، أنجزت الإدارة أرشفة نحو ٥٠٠ ملف وقفي، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، وتيسير إجراءات المتابعة، والحفاظ على الوثائق الوقفية، ودعم كفاءة الأداء الإداري.

افتتاح وتطوير 111 مسجدا خلال شهر مايو 2026

وأعلنت أمس وزارة الأوقاف عن إنجازاتها في قطاع تشييد وعمارة بيوت الله خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار مسيرتها في إحلال وتجديد وصيانة المساجد بجميع أنحاء الجمهورية بما يليق بمكانتها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها وتطويرها خلال الشهر الماضي بلغ 111 مسجدًا، وجاءت خريطة الإعمار والافتتاحات الفنية والإدارية مقسمة على النحو التالي:

الإنشاء والبناء الجديد: تم الانتهاء من تشييد وبناء 10 مساجد جديدة بشكل كامل لتدخل الخدمة وتستقبل المصلين.

الإحلال والتجديد: إعادة بناء وتجديد 66 مسجدًا بعد تهالُكها، لتعود للعمل بكفاءة إنشائية ومعمارية عالية.

الصيانة والتطوير: إجراء أعمال رفع كفاءة وترميم شاملة لـ 35 مسجدًا حافظت على رونقها المعماري ودعمت بنيتها التحتية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد مبنى ومعنى، والحرص على توفير بيئة ملائمة للمصلين، مشيرة إلى مواصلة الجهود لتغطية كافة القرى والمدن بمشروعات الإحلال والتطوير خلال الفترة المقبلة.