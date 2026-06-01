الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: إعمار وتطوير 111 مسجدًا خلال شهر مايو 2026

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن إنجازاتها في قطاع تشييد وعمارة بيوت الله خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار مسيرتها في إحلال وتجديد وصيانة المساجد بجميع أنحاء الجمهورية بما يليق بمكانتها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها وتطويرها خلال الشهر الماضي بلغ 111 مسجدًا ، وجاءت خريطة الإعمار والافتتاحات الفنية والإدارية مقسمة على النحو التالي:

الإنشاء والبناء الجديد: تم الانتهاء من تشييد وبناء 10 مساجد جديدة بشكل كامل لتدخل الخدمة وتستقبل المصلين.

الإحلال والتجديد: إعادة بناء وتجديد 66 مسجدًا بعد تهالُكها، لتعود للعمل بكفاءة إنشائية ومعمارية عالية.

الصيانة والتطوير: إجراء أعمال رفع كفاءة وترميم شاملة لـ 35 مسجدًا حافظت على رونقها المعماري ودعمت بنيتها التحتية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد مبنى ومعنى، والحرص على توفير بيئة ملائمة للمصلين، مشيرة إلى مواصلة الجهود لتغطية كافة القرى والمدن بمشروعات الإحلال والتطوير خلال الفترة المقبلة.

وزير الأوقاف يهنئ إذاعة القرآن الكريم بإذاعة تسجيلات نادرة للشيخ المنشاوي

من ناحية أخرى قدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف  التهنئة  لإذاعة القرآن الكريم، بمناسبة إذاعة تسجيلات نادرة للقارئ الخاشع الشيخ محمد صديق المنشاوي (رحمه الله) تُذاع لأول مرة بعد ما يقرب من ستة عقود على اعتمادها، في خطوة تُجسد الوفاء لتراث دولة التلاوة المصرية، وتعيد تقديم أحد كنوزها الخالدة للأجيال الجديدة.

وقال الوزير إن إذاعة هذه التسجيلات يمثل حدثًا مهمًّا في مسيرة الحفاظ على التراث القرآني المصري، بما تحمله من قيمة روحية وتاريخية، خاصة أنها تكشف جانبًا من شخصية القارئ العظيم (رحمه الله)، الذي بلغ في الإتقان مبلغًا دفعه إلى إعادة تسجيل عدد من المقاطع القرآنية، رغم اعتمادها وإشادة لجنة الاستماع بها، ابتغاء الوصول إلى الصورة التي يرضاها لكتاب الله عز وجل.

 وأضاف: سيظل الشيخ محمد المنشاوي واحدًا من أعظم أعلام التلاوة في تاريخ الأمة الإسلامية، بما تميز به من خشوع نادر، وأداء صادق، ومدرسة متفردة استطاعت أن تسكن وجدان الملايين داخل مصر وخارجها.

