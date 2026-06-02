قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة
سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد
منصة مصر الصناعية الرقمية تطرح 400 قطعة أرض لدعم الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النسخة الرابعة عشرة من معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" ومعرض "بروباك مينا"لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف اللذين تنظمهما شركة إنفورما ماركتس، بالتزامن مع انعقاد قمة «فود جارد» العالمية (Food Guard Summit)، وتستمر أعمال المعرض خلال الفترة من 2-4 يونيو الجاري، وذلك بحضور المهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعدد من السفراء ورجال الصناعة.

وخلال الجولة تفقد الوزير أجنحة نحو 5 شركات في معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa"، و4 شركات في معرض"بروباك مينا" لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، كما تفقد الوزير جناح وزارة الصناعة الذي يضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي لعرض خدمات الوزارة المقدمة لمجتمع الصناعة.

وفي سياق كلمته على هامش مراسم الافتتاح أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، ودوره المحوري في دعم سلاسل القيمة الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية بالخارج؛ بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية لعام 2030، والتي حددت عدداً من القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية لتصبح مصر من أهم الدول على خريطة تصنيع الغذاء في العالم.

وقال الوزير إن المعرضين يمثلان منصة متميزة تجمع المصنعين وخبراء الصناعة ومتخذي القرار من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الصناعات الغذائية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع الغذائي والمعالجة والتعبئة والتغليف، حيث يقدم المعرضان منظومة متكاملة لصناعة الأغذية تشمل خامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وخطوط الانتاج والماكينات ومواد التعبئة والتغليف والتكنولوجيات والابتكارات الحديثة في المجال لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز التواصل الدائم مع المصنعين والمصدرين لبحث سبل التغلب على تحديات سلاسل الإمداد العالمية وتحديات قطاع الطاقة بما يسهم في استمرارية دوران عجلة الانتاج.

ولفت هاشم إلى أن انعقاد قمة «فود جارد» العالمية (Food Guard Summit) يتوافق مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وترشيد استهلاك المياه في الزراعة وزيادة القدرات الإنتاجية الزراعية والتي كان آخرها مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً، والذى يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تقوم بدور هام في هذه المنظومة من خلال العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية وتعميق كافة حلقات الصناعة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف المعنية بتصنيع الغذاء خاصة وأن الشراكة والابتكار والتكنولوجيا هي سر نجاح قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز صادراته لمختلف دول العالم.

جديرٌ بالذكر أن معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" ومعرض"بروباك مينا" لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف يشهدان هذا العام مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة، ومن المتوقع أن يجذب المعرضان ما يزيد على 15 ألف زائر من 35 دولة، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار الصناعي ونقل المعرفة وتعزيز التعاون الصناعي الإقليمي والدولي، كما تتضمن فعاليات المعرضين برنامجًا متكاملاً من الجلسات الحوارية وورش العمل التقنية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع، تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة المرتبطة به، إلى جانب حلول المعالجة والتعبئة والتغليف الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار الصناعي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز فرص التعاون الصناعي.
 

الصناعة وزير الصناعة الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

سهام جلال

قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد