7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النسخة الرابعة عشرة من معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" ومعرض "بروباك مينا"لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف اللذين تنظمهما شركة إنفورما ماركتس، بالتزامن مع انعقاد قمة «فود جارد» العالمية (Food Guard Summit)، وتستمر أعمال المعرض خلال الفترة من 2-4 يونيو الجاري، وذلك بحضور المهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعدد من السفراء ورجال الصناعة.

وخلال الجولة تفقد الوزير أجنحة نحو 5 شركات في معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa"، و4 شركات في معرض"بروباك مينا" لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، كما تفقد الوزير جناح وزارة الصناعة الذي يضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي لعرض خدمات الوزارة المقدمة لمجتمع الصناعة.

وفي سياق كلمته على هامش مراسم الافتتاح أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، ودوره المحوري في دعم سلاسل القيمة الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية بالخارج؛ بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية لعام 2030، والتي حددت عدداً من القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية لتصبح مصر من أهم الدول على خريطة تصنيع الغذاء في العالم.

وقال الوزير إن المعرضين يمثلان منصة متميزة تجمع المصنعين وخبراء الصناعة ومتخذي القرار من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الصناعات الغذائية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع الغذائي والمعالجة والتعبئة والتغليف، حيث يقدم المعرضان منظومة متكاملة لصناعة الأغذية تشمل خامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وخطوط الانتاج والماكينات ومواد التعبئة والتغليف والتكنولوجيات والابتكارات الحديثة في المجال لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز التواصل الدائم مع المصنعين والمصدرين لبحث سبل التغلب على تحديات سلاسل الإمداد العالمية وتحديات قطاع الطاقة بما يسهم في استمرارية دوران عجلة الانتاج.

ولفت هاشم إلى أن انعقاد قمة «فود جارد» العالمية (Food Guard Summit) يتوافق مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وترشيد استهلاك المياه في الزراعة وزيادة القدرات الإنتاجية الزراعية والتي كان آخرها مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً، والذى يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تقوم بدور هام في هذه المنظومة من خلال العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية وتعميق كافة حلقات الصناعة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف المعنية بتصنيع الغذاء خاصة وأن الشراكة والابتكار والتكنولوجيا هي سر نجاح قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز صادراته لمختلف دول العالم.

جديرٌ بالذكر أن معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" ومعرض"بروباك مينا" لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف يشهدان هذا العام مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة، ومن المتوقع أن يجذب المعرضان ما يزيد على 15 ألف زائر من 35 دولة، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار الصناعي ونقل المعرفة وتعزيز التعاون الصناعي الإقليمي والدولي، كما تتضمن فعاليات المعرضين برنامجًا متكاملاً من الجلسات الحوارية وورش العمل التقنية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع، تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة المرتبطة به، إلى جانب حلول المعالجة والتعبئة والتغليف الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار الصناعي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز فرص التعاون الصناعي.

