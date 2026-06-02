أيمن البدري: تكنولوجيا التغليف الحديثة تدعم سلامة الغذاء وتخفض الهدر في الإنتاج

أكد المهندس أيمن البدري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل قطاعي الطباعة والتغليف، لما لها من دور كبير في تقليل الهدر وخفض التكلفة الإنتاجية، خاصة في الصناعات الغذائية.

وقال البدري، على هامش فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، إن التطور في تقنيات التغليف والطباعة أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم سلامة الغذاء والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية خلال مراحل التداول والتخزين والنقل.

وأضاف أن قطاع التغليف يشهد تطورًا ملحوظًا في مصر خلال الفترة الحالية، مع زيادة الاهتمام باستخدام خامات وحلول حديثة تساعد على تقليل الفاقد ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تحسين جودة العبوات بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف إلى أن المعرض يناقش العديد من القضايا المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد، مع التركيز على دور الطباعة والتغليف في دعم سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق المحلية والتصديرية.

وأوضح أن تقليل الهدر في الصناعات الغذائية لا يرتبط فقط بعمليات التصنيع، وإنما يمتد أيضًا إلى مراحل التعبئة والتغليف والنقل والتخزين، وهو ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في حلول تغليف أكثر كفاءة واستدامة.

ويشارك في معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية» عدد كبير من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات التصنيع الغذائي وحلول التغليف الحديثة.