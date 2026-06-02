صعود طفيف للذهب مع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية واستمرار الغموض حول مفاوضات إيران

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإعلان هدنة جزئية بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، وسط ترقب مستمر من قبل المستثمرين للتطورات المتضاربة المتعلقة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4507.56 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% لتسجل 4538 دولارا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات أمس على انخفاض ملحوظ لتغلق العقود الآجلة عند مستوى 4506.30 دولار للأوقية، بخسارة بلغت 86.70 دولار (ما يعادل 1.88%).

وقال المدير التنفيذي لشركة "جولد سيلفر سنترال" برايان لان، إن الهدنة المعلنة في لبنان ساهمت في دعم أسعار الذهب، مشيرا إلى أن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات وفر عامل دعم إضافيا للمعدن النفيس، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يوفر عائدا دوريا للمستثمرين.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت السلطات اللبنانية التوصل إلى هدنة جزئية بين حزب الله وإسرائيل بهدف خفض التوترات، في المقابل، شهدت المواقف الدولية بشأن إيران تباينا ملحوظا، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات ما تزال مستمرة بوتيرة سريعة، مما زاد من حالة الغموض ودفع المستثمرين إلى التريث.

وتتجه أنظار الأسواق حاليا نحو بيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، وعلى رأسهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك وعضو مجلس المحافظين مايكل بار، لتقييم قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن توترات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تاستي لايف" إيليا سبيفاك، أن مستوى 4900 دولار يمثل العقبة الرئيسية التالية أمام الذهب، لافتا إلى أن نجاح المعدن الأصفر في استعادة مستوى 5000 دولار والثبات فوقه سيعزز ثقة المستثمرين في استمرار المسار الصاعد على المدى البعيد.

وامتدت موجة الارتفاعات لتشمل المعادن النفيسة الأخرى خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الفضة صعودا بنسبة 0.9% لتصل إلى 75.49 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين بنسبة 1.3% مستقرا عند مستوى 1947.95 دولارا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1366.37 دولار للأوقية، مدفوعا بتحسن ملحوظ في شهية المستثمرين نحو أسواق المعادن الثمينة بشكل عام.