قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
موجودة مع صديقتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة في الشرقية
الحرس الثوري الإيراني: طهران فرضت سيادتها على مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صعود طفيف للذهب مع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية واستمرار الغموض حول مفاوضات إيران

صعود طفيف للذهب مع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية واستمرار الغموض بشأن إيران
صعود طفيف للذهب مع انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية واستمرار الغموض بشأن إيران
أ ش أ

 شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم  مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإعلان هدنة جزئية بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، وسط ترقب مستمر من قبل المستثمرين للتطورات المتضاربة المتعلقة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4507.56 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% لتسجل 4538 دولارا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات أمس على انخفاض ملحوظ لتغلق العقود الآجلة عند مستوى 4506.30 دولار للأوقية، بخسارة بلغت 86.70 دولار (ما يعادل 1.88%).

وقال المدير التنفيذي لشركة "جولد سيلفر سنترال" برايان لان، إن الهدنة المعلنة في لبنان ساهمت في دعم أسعار الذهب، مشيرا إلى أن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات وفر عامل دعم إضافيا للمعدن النفيس، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يوفر عائدا دوريا للمستثمرين.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت السلطات اللبنانية التوصل إلى هدنة جزئية بين حزب الله وإسرائيل بهدف خفض التوترات، في المقابل، شهدت المواقف الدولية بشأن إيران تباينا ملحوظا، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات ما تزال مستمرة بوتيرة سريعة، مما زاد من حالة الغموض ودفع المستثمرين إلى التريث.

وتتجه أنظار الأسواق حاليا نحو بيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، وعلى رأسهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك وعضو مجلس المحافظين مايكل بار، لتقييم قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن توترات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تاستي لايف" إيليا سبيفاك، أن مستوى 4900 دولار يمثل العقبة الرئيسية التالية أمام الذهب، لافتا إلى أن نجاح المعدن الأصفر في استعادة مستوى 5000 دولار والثبات فوقه سيعزز ثقة المستثمرين في استمرار المسار الصاعد على المدى البعيد.

وامتدت موجة الارتفاعات لتشمل المعادن النفيسة الأخرى خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الفضة صعودا بنسبة 0.9% لتصل إلى 75.49 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين بنسبة 1.3% مستقرا عند مستوى 1947.95 دولارا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1366.37 دولار للأوقية، مدفوعا بتحسن ملحوظ في شهية المستثمرين نحو أسواق المعادن الثمينة بشكل عام.

أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هدنة جزئية بين حزب الله وإسرائيل في لبنان محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الصيني: يتعين على بكين والمملكة المتحدة العمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي

نائب الرئيس الصيني: يتعين على بكين والمملكة المتحدة العمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي

التضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو ويعزز توقعات رفع الفائدة الأوروبية

التضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو ويعزز توقعات رفع الفائدة الأوروبية

واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15 % لدعم المزارعين

واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15 % لدعم المزارعين

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد