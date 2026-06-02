رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم

قال أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن تداعيات الحرب المستمرة فاقمت الأزمة الإنسانية في لبنان، مشيرًا إلى سقوط 343 شهيدًا وأكثر من 11 ألف مصاب منذ بدء وقف إطلاق النار في مارس الماضي، وسط موجات نزوح متكررة شملت مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وأوضح الزغبي خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن القطاع الصحي يواجه ضغوطًا متزايدة مع خروج ثلاثة مستشفيات في الجنوب عن الخدمة وتضرر 16 مستشفى جزئيًا، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ونقل المصابين بين المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدًا أن اتساع رقعة المعارك يزيد من تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأضاف رئيس الصليب الأحمر اللبناني أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين وجمع البيانات الميدانية، محذرًا من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية المزمنة، خاصة أدوية الأطفال وكبار السن، ومجددًا الدعوة إلى تعزيز الدعم والمساعدات الدولية لمواجهة الأزمة.