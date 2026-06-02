الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية مليئة بالشتائم، بسبب نية إسرائيل تصعيد القتال في لبنان، وفقًا لما ذكره مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى ومصدر ثالث مطلع على المكالمة.


في وقت سابق من يوم الاثنين، هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب تحركات إسرائيل في لبنان.

خلال المكالمة، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون" واتهمه بالمحاباة، وفقًا لمصدرين، كما عرقل خطة إسرائيل لمهاجمة بيروت.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن ترامب أخبر نتنياهو أن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيزيد من عزلة إسرائيل في جميع أنحاء العالم.
وأضاف مصدران أن ترامب ادعى أنه ساعد نتنياهو على تجنب السجن، في إشارة إلى دعمه له في مسعاه للحصول على العفو.


قال ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون تمامًا. لولا وجودي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث".

واختتم مسؤول أمريكي رفيع المستوى حديثه مع نتنياهو خلال المكالمة.
وقال مصدر ثانٍ مُطّلع على تفاصيل المكالمة إن ترامب كان "متوترًا" وفي لحظة ما صرخ في وجه نتنياهو: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

وأوضح المسؤول الأمريكي الرفيع أن ترامب على علم بأن حزب الله يطلق النار على إسرائيل ويدعم دفاعها عن نفسها، لكن الرئيس شعر بأن نتنياهو يُصعّد الأمور بشكل غير متناسب في الأيام الأخيرة.


وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع: "يعتقد الرئيس في الأيام الأخيرة أن نتنياهو فقد السيطرة".


بالإضافة إلى التهديدات بمهاجمة بيروت، وسّعت إسرائيل عملياتها البرية في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة واستولت على المزيد من الأراضي.


وقال مسؤول أمريكي رفيع آخر إن ترامب قلق من مقتل العديد من المدنيين في لبنان على يد إسرائيل، ويعارض قيام الجيش الإسرائيلي بهدم مبانٍ بأكملها في بيروت لاغتيال مسؤول كبير في حزب الله.
الوضع:

صرح مسؤول إسرائيلي بأنه لا توجد لدى إسرائيل خطط فورية لمهاجمة أهداف حزب الله في بيروت.

أجرى ترامب ونتنياهو عدة محادثات متوترة في الماضي، لكنهما ما زالا على علاقة جيدة ومنسقين بشكل وثيق بشأن إيران وقضايا أخرى.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن مكالمة يوم الاثنين كانت من أسوأ محادثات ترامب مع نتنياهو منذ عودة الرئيس إلى منصبه في يناير 2025.

من المرجح أن غضب ترامب نابع من حقيقة أن قرار نتنياهو بالتصعيد في لبنان هدد بتقويض مفاوضاته مع إيران.

بعد المكالمة، نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن المحادثات مع إيران "مستمرة، بوتيرة سريعة".

