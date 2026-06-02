مشاركة دولية واسعة.. وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان أكبر تجمع للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

افتتح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، المقامين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من قيادات القطاع الصناعي، من بينهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والمصنعين والمستثمرين العاملين في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.

ويجمع المعرضان تحت سقف واحد مختلف الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج الغذائي، بما يشمل قطاعات التعبئة والتغليف، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، ومكونات وخامات الصناعات الغذائية، في إطار دعم التكامل الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المحلي.

كما يستعرض المشاركون أحدث التقنيات والحلول الصناعية المستخدمة في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية بالأسواق المحلية والتصديرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، وسط توقعات بإقبال واسع من المتخصصين والعاملين في القطاع الصناعي والغذائي.