قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة لرصد أعمال الفرز للقمامة.. ضبط 6 سيارات و44 عربة كارو و39 تروسيكل نباشين بالجيزة
مع احتفاظ 21 مواطنا بالمصرية.. ننشر بالأسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية | مستند
في ظاهرة نادرة الحدوث.. أمطار ببراني والسلوم ورعد وبرق بواحة سيوة
مونديال جديد وقوانين حديثة .. كيف ستتغير كرة القدم في كأس العالم 2026؟
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي بإعادة 889 من حجاج القرعة لأرض الوطن
سباليتي يطلب دياز.. واللاعب يحسم موقفه من يوفنتوس
بعد حادث المريوطية.. طريقة تصميم الحاحز الخرساني كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين
نائب يتقدم ببيان عاجل بعد مصرع 7 أشخاص في ترعة المريوطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين
بيتكوين تهبط إلى 70 ألف دولار وتسجل أدنى مستوى لها في شهرين بفعل ضغوط بيعية
لدواع أمنية.. حرمان سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها
هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟.. أسرار عظيمة تجعلك تطلب دعاءه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بروفة المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المواجهة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل ضربة البداية في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

وتأتي المباراة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني للفراعنة، من أجل الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

كانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

وتقام بطولة كأس العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

اختبار حقيقي للطموحات المصرية

وتحظى مواجهة البرازيل باهتمام جماهيري كبير، كونها فرصة مهمة لقياس مستوى المنتخب المصري أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي، قبل الدخول في التحدي الرسمي بالمونديال.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب البرازيل البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

مصطفى الشيمي

الشركة القابضة: استخدام الحلول الذكية لرفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد