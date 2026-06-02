هنتعادل مع بلجيكا.. توقعات مثيرة من ضياء السيد لمشوار منتخب مصر بالمونديال

توقع ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، نتائج مباريات الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على المنافسة والتأهل من دور المجموعات.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إنه يتوقع تعادل منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ثم تحقيق الفوز على منتخبي نيوزيلندا وإيران، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة التأهل كثاني المجموعة السابعة في مونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

مجموعة مصر في المونديال

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة بالمونديال بالنظام الجديد.

