عادات فعالة لتحسين صحة مرضى الكبد

تلعب العادات اليومية دورا كبيرا في حالة مرضى الكبد حيث يمكن أن تؤدى لتدهور أو استقرار الحالة بجانب البرنامج العلاجي.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم العادات التى يجب أن يتبعها مريض الكبد:

الحفاظ على نظام غذائي صحي فالتركيز على الأطعمة الكاملة، مع الكثير من النباتات والبروتين الخالي من الدهون.

الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم ضمن المعدل الطبيعي ويمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم النصيحة لك.

تجنب تعاطي الكحول والتبغ والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية .

تناول الأدوية فقط وفقًا للإرشادات ةناقش دائمًا أي أدوية جديدة مع طبيبك.

حماية نفسك من العدوى ومارس النظافة الشخصية الجيدة والجنس الآمن لتجنب إرهاق الكبد.

احرص على الالتزام بمواعيدك الطبية وقم بإجراء الفحوصات الدورية.