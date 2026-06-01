في هيئة طفل .. أحمد سعد يكشف البوستر الرسمي لألبوم الفرفوش

كشف المطرب أحمد سعد عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد بعنوان «الفرفوش»، والمقرر طرحه بعد غد عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية.

ونشر أحمد سعد البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهر فى هيئة طفل صغير.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنان مع البوستر فور نشره، بالتزامن مع العد التنازلي لطرح الألبوم الجديد.

وكشف النجم أحمد سعد عن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش" والمقرر إطلاقه بعد غد الموافق 3 يونيو عبر جميع المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب.

وكان أعلن أحمد سعد تفاصيل جدول طرح الأغنيات وسط أجواء مرحة تتماشى مع اسم الألبوم، حيث يبدأ إطلاق الألبوم بأغنية "كوتي" في تمام الساعة الخامسة مساءً، يليها طرح أغنيتي "خبر عاجل جوزها" في السادسة مساءً، بينما يختتم الألبوم بأغنيتي "أوبا ورد" في تمام السابعة مساءً.

وجاء الإعلان مصحوبًا برسالة تشويقية قال فيها: "يلا بينا نفرفش.. جاهزين؟ الألبوم الفرفوش"، في إشارة إلى الطابع المبهج والمختلف الذي يقدمه الألبوم الجديد والذي يعتمد على الإيقاع والكلمات المبهجة والرشيقة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في أعماله الأخيرة.



ويستعد أحمد سعد لجولة غنائية ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة ليسجل أضخم جولة غنائية للنجوم العرب خلال الفترة الأخيرة.