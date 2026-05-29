أحمد سعد يمازح جمهوره في عيد الاضحي بفيديو طريف عن الذهب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف للفنان أحمد سعد، والذي وجه فيه سؤالاً كوميدياً لجمهوره قائلاً: "عارفين الذهب اتسمى كده إزاي؟"، ليجيب بطريقة ساخرة: "كان في واحد في الجاهلية معاه كيس مليان من الحاجات دي، فجيه مالقهوش و قال: أين ذهب ".

أحيا أحمد سعد، قبل قليل، حفله الغنائي الضخم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور جماهيري كبير، حيث اصطف الجمهور قبل انطلاق الحفل بساعات انتظارًا السهرة أحمد سعد وروبي.



وظهر أحمد سعد خلال الحفل بـ"نيو لوك" جديد ومختلف، في ظهور هو الأول من نوعه، ليستقبله الجمهور بتصفيق حار وهتافات متواصلة، قبل أن يبدأ فقرته الغنائية المميزة.