بنيو لوك.. أحمد سعد يتألق في حفل العيد بالغردقة

أحيا أحمد سعد، قبل قليل، حفله الغنائي الضخم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور جماهيري كبير، حيث اصطف الجمهور قبل انطلاق الحفل بساعات انتظارًا السهرة أحمد سعد وروبي.



وظهر أحمد سعد خلال الحفل بـ"نيو لوك" جديد ومختلف، في ظهور هو الأول من نوعه، ليستقبله الجمهور بتصفيق حار وهتافات متواصلة، قبل أن يبدأ فقرته الغنائية المميزة.



وقدم سعد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، من بينها: "اليوم الحلو ده"، و"فلوس بابا"، و"صدقيني"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وكان أحمد سعد قد طرح خلال الأيام الماضية أغنية "فلوس بابا"، كأول أعمال ألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش"، على أن يطرح باقي أغنيات الألبوم خلال الأيام المقبلة.