مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

تستعد شركة شاومي للكشف عن سلسلة هواتف Xiaomi 17T عالميًا اليوم ووفقا للتسريبات من المتوقع إطلاق سلسلة Xiaomi 17T قبل سلسلة 15T بحوالي أربعة أشهر، مما يجعلها أسرع إطلاق عالمي لسلسلة T في تاريخ العلامة التجارية

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

سيشهد الحدث الإعلان عن هاتفين ذكيين، هما Xiaomi 17T و Xiaomi 17T Pro. من المتوقع أن يتميز الطراز القياسي بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 8500، وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن بقوة 67 واط، وكاميرا رئيسية Leica Summilux بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

في الوقت نفسه، سيحتوي الإصدار Pro على لوحة OLED مقاس 6.83 بوصة بتردد 144 هرتز، ومعالج Dimensity 9500، وبطارية أكبر سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات، ومستشعر Light Fusion 950 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل

ميزات هواتف Xiaomi 17T

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل HyperOS 3 فور إخراجهما من العلبة، وهو مزود بميزات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تأكيد سعر الهاتف في أوروبا عند 749 يورو لهاتف 17T و999 يورو لهاتف 17T Pro.

ستعلن شاومي أيضاً عن ساعة شاومي S5 وسوارها الذكي Smart Band 10 Pro ضمن فئة الأجهزة القابلة للارتداء. أما بالنسبة للأجهزة الصوتية، فستشمل مكبر الصوت Xiaomi Sound Play وسماعات Xiaomi Buds 6 .