بمواصفات تصوير احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أطلقت شركة أوبو هاتفي رينو 16 ورينو 16 برو في الصين. تتميز سلسلة رينو الجديدة بشاشات OLED مسطحة، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل، وبطاريات كبيرة، ومعالجات MediaTek Dimensity. إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن مواصفات وميزات وأسعار أحدث هواتف سلسلة رينو 16.

مواصفات وميزات هاتفي أوبو رينو 16 ورينو 16 برو



يتميز هاتف Oppo Reno 16 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.32 بوصة بدقة 2640×1216 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع ذروة محلي يصل إلى 3600 شمعة. أما هاتف Reno 16 Pro فيأتي بشاشة OLED أكبر مقاس 6.78 بوصة بدقة 2772×1272 بكسل، مع دعم مماثل لمعدل التحديث 120 هرتز. يدعم كلا الهاتفين ألوان 10 بت وتقنية التعتيم PWM عالية التردد.

يعمل هاتف Reno 16 بمعالج MediaTek Dimensity 8550 SUPER، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X أو LPDDR5، وذاكرة تخزين UFS 3.1، وبطارية بسعة 6700 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط. أما طراز Pro، فيستخدم معالج MediaTek Dimensity 9500s مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X، وذاكرة تخزين UFS 3.1، وبطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

يعمل كلا الهاتفين بنظام ColorOS 16 المبني على Android 15. ولم تُعلن شركة أوبو بعد عن سياسة تحديث البرامج للنسخ الصينية.

أما بالنسبة للتصوير، فيتميز كل من Reno 16 و Reno 16 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (Samsung HP5)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN5) مع تقريب بصري 3.5x ومثبت بصري للصورة. وفي الأمام، يحتوي كلا الجهازين على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

ميزات هاتفي أوبو رينو 16 ورينو 16 برو

وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو، وماسحات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، وتقنية NFC، وتقنية Bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، وشبكة 5G ثنائية الشريحة، وتقنية Wi-Fi 6 في هاتف Reno 16 وتقنية Wi-Fi 7 في هاتف Reno 16 Pro، بالإضافة إلى تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K.

سعر وتوافر هاتفي Oppo Reno 16 و Reno 16 Pro



يبدأ سعر هاتف Oppo Reno 16 من 3499 يوان صيني (حوالي 513 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة نسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 4899 يوان صيني (حوالي 719 دولارًا أمريكيًا). ويتوفر الهاتف بألوان الأسود الليلي، والبنفسجي المجري، والنجوم المتلألئة.

يبدأ سعر هاتف Oppo Reno 16 Pro من 3699 يوان صيني (حوالي 543 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأفضل بمواصفات 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 4799 يوان صيني (حوالي 704 دولارات أمريكية). يتوفر الهاتف بألوان الأسود الليلي، والأزرق الحالم، والنجوم المتلألئة.

يعد كلا الهاتفين الذكيين متوفران حاليًا في الصين. ومن المتوقع أن تطرح شركة أوبو سلسلة رينو 16 في الأسواق العالمية خلال شهري يونيو أو يوليو