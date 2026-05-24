بتقنيات ثورية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أيفون 20

لا يزال هاتف iPhone 18 على بعد أشهر، ولكن المفاجأة، هي وجود تسريبات لتصميم  هاتف iPhone 20.

يشير فيديو تم إصداره حديثًا أن سلسة "آيفون 20"  قد تقدم أحد أكبر التغييرات في تصميم هواتف آيفون على مر التاريخ ويعد الهاتف في المراحل الأولى من الإنتاج. ورغم أن شركة آبل لم تؤكد أي شيء، إلا أن الصورة المُصممة تجمع بين العديد من الشائعات المتداولة منذ أشهر، من تقارير سلاسل التوريد ومحللين مثل مارك جورمان.

مواصفات  هاتف iPhone 20 

تشير التسريبات إلى أن تصميم هاتف iPhone 20 يكاد يخلو من الحواف، حيث ينساب الزجاج بسلاسة على جميع جوانبه الأربعة. الغطاء الخلفي مصنوع بالكامل من الزجاج، والواجهة الأمامية مزودة بتقنية Face ID مدمجة في الشاشة، أما الجوانب فلا تحتوي على أي أزرار مادية.
على الجانب الآخر قد يكون الاسم نفسه مثيرًا للحيرة فإذا كانت آبل ستطرح آيفون 18 هذا العام، فمن المتوقع أن يُطلق على طراز 2027 اسم آيفون 19. ولكن وفقًا للشائعات، قد تتخطى آبل ذلك وتطرح آيفون 20 مباشرةً احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون.
 

على الجانب الآخر قد سبق لشركة آبل أن فعلت شيئًا مشابهًا. ففي عام 2017، احتفلت الشركة بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق آيفون بتجاوزها إصدار آيفون 9 وإطلاقها آيفون X بدلاً منه. وقدّمت الشركة تغييرات جذرية مثل تقنية التعرف على الوجه (Face ID) وشاشة تغطي معظم الواجهة، مما مهّد الطريق لجيل جديد من هواتف آيفون.

ثلاثة تغييرات تصميمية رئيسية في آيفون 20

يزعم الفيديو أن سلسلة هواتف آيفون 20 ستقدم ثلاثة تغييرات رئيسية في التصميم:

أولها تقديم شاشة منحنية رباعياً . وتشير التقارير إلى أن شركة آبل تعمل مع سامسونج على لوحة OLED مخصصة تنحني قليلاً من جميع الجوانب الأربعة. 
أما التغيير الرئيسي الثاني فقد يكون إزالة "الجزيرة الديناميكية". ووفقًا للتسريبات، قد تكون كل من الكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه موجودة بالكامل أسفل الشاشة. 
أما التغيير الثالث في التخلص من الأزرار فبدلاً من أزرار الطاقة ومستوى الصوت التقليدية، قد تستخدم آبل عناصر تحكم تعمل باللمس مع خاصية الاهتزاز وقد يصاحب إعادة التصميم أيضًا ترقيات كبيرة في الأجهزة.

تقنيات تستخدمها هواتف ايفون

من المتوقع أن يستخدم الهاتف شريحة A21 الجديدة من آبل بتقنية 2 نانومتر. وقد يضم آيفون 20 أيضًا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية HDR محسّنة. كما يُشاع أن آبل ستستخدم تقنية بطاريات السيليكون والكربون في آيفون 20.
تشير التقارير إلى أن شركة آبل تعمل حاليًا مع كل من سامسونج وإل جي لحل المشكلات التقنية المتعلقة بالشاشة المنحنية رباعيًا. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في انخفاض سطوع الشاشة حول حوافها المنحنية.

تُمثل تقنية التعرف على الوجه المدمجة في الشاشة تحديًا آخر للعلامة التجارية. سيتعين على آبل التأكد من عمل المستشعر بكفاءة مع الحفاظ على سرعة فتح القفل وجودة كاميرا السيلفي. 

