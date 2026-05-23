قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها
اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة
إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء
أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل
باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم
نقيب الفلاحين: لا علاقة للتقاوي بتلف البطيخ والطماطم.. التغيرات المناخية السبب
مركب مُسيّر يكشف التسريبات البترولية.. تفاصيل 7 مشروعات لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور
وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار
بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات
واشنطن تايمز: إحالة مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلى قيادتي البلدين للحسم
ما حكم قول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» في الركوع؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيديو مسرب لعملية تفكيك هاتف "Xiaomi 17 Max" يثير ضجة في الأوساط التقنية

Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17 Max
احمد الشريف

أظهر مقطع فيديو مسرب، نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، عملية تفكيك كاملة لأجزاء هاتف شاومي المرتقب "Xiaomi 17 Max" لأول مرة قبل طرحه الرسمي في الأسواق.

وسلط المقطع المرئي المسرب من داخل أحد مختبرات الصيانة الآسيوية الضوء على الهندسة الداخلية المعقدة للهاتف، كاشفاً عن تفاصيل العتاد القوي ومنظومة التبريد المطورة التي تراهن عليها الشركة الصينية للمنافسة الشرسة لعام 2026.

منظومة تبريد عملاقة لغرفة البخار

تستهدف شاومي من خلال التصميم الداخلي لهاتف "Xiaomi 17 Max" إيجاد حلول جذرية لأزمة ارتفاع حرارة المعالجات الرائدة أثناء التشغيل المكثف.

 ورصد مقطع الفيديو وجود غرفة تبريد بخارية عملاقة مصنوعة من النحاس المقوى بمساحة تغطي الجزء الأكبر من اللوحة الأم للهاتف، وهي ترقية عتادية بالغة الأهمية تضمن تشتيت الحرارة الصادرة من الرقاقة الإلكترونية بكفاءة عالية، مما يحافظ على استقرار الأداء الفائق أثناء معالجة رسوميات الألعاب الثقيلة.

بطارية ضخمة بكثافة كيميائية محسنة

كشف الفحص البصري الدقيق للمكونات المفككة عن مواصفات بطارية الهاتف الهائلة، والتي تعتمد على جيل حديث من خلايا "السيليكون والكربون" ذات الكثافة الطاقية المرتفعة.

 وتوضح الأرقام المطبوعة على جسم البطارية أنها تأتي بسعة ضخمة تتيح صمود الهاتف لفترات استخدام برمجية طويلة، مع تكاملها مع رقاقات تنظيم الجهد والاتصال اللاسلكي لدعم تقنية الشحن السريع الفائق، مما يسمح بإعادة ملء طاقة الهاتف بالكامل في غضون دقائق معدودة.

هندسة كاميرات معقدة ومستشعرات تصوير عملاقة

أوضح تفكيك وحدة الكاميرات الخلفية لهاتف شاومي الجديد وجود نظام ميكانيكي متطور يعكس القفزة النوعية في جودة التصوير.

ويحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي عملاق بمقاس 1 بوصة مدعوم بنظام تثبيت بصري (OIS) خماسي المحاور، إلى جانب عدسات تقريب تلسكوبية (Periscope) تتحرك عبر مسارات دقيقة للغاية، وهو ما يفسر البروز البصري للعدسات على الواجهة الخلفية للهاتف.

 ويعد بتقديم تفاصيل تصوير سينمائية فائقة النقاء للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط.

يبرهن التفكيك الداخلي لهاتف "Xiaomi 17 Max" على أن شركة شاومي لم تكتفِ بتطوير المظهر الخارجي فحسب، بل ركزت جهودها الهندسة على بناء منصة عتادية متكاملة ومتينة؛ ومع توالي هذه التسريبات القوية لعام 2026.

يتوقع خبراء التقنية أن تنجح السلسلة الجديدة فور طرحها في إعادة صياغة معايير الأداء القوي في سوق الهواتف الذكية ومنافسة القلاع التكنولوجية الكبرى عالمياً.

Xiaomi 17 Max Xiaomi 17 Xiaomi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ييس توروب

أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

الحفاظ على التراث.. محافظ القاهرة: مصر لا تبيع تاريخها بل تطوره

طارق فهمي

رسائل قوية من الرئيس السيسي.. طارق فهمي: مصر تؤكد دعمها للتنمية والحقوق المائية في أفريقيا

طارق السيد

طارق السيد يكشف كواليس رخصة الزمالك الإفريقية: النادي يتحرك لحل أزمة القيد

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد