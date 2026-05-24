تكنولوجيا وسيارات

فورتنايت تعود رسمياً إلى متاجر التطبيقات وتنهي أضخم صراع قانوني في تاريخ الهواتف

احمد الشريف

عادت لعبة القتال الشهيرة "فورتنايت" (Fortnite) رسمياً إلى منصات ومتاجر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة، بعد غياب طال سنوات بسبب النزاعات القضائية.

 وأفادت تقارير برمجية صادرة اليوم، بأن شركة "إيبك جيمز" (Epic Games) المطورة للعبة نجحت في تسوية الأزمات التنظيمية، لتتيح لخدماتها العودة مجدداً لواجهات التشغيل الاستهلاكية، متممة بذلك النصر الأكبر لجمهور اللاعبين والمطورين لعام 2026.

تعديلات برمجية تنهي أزمة الاحتكار الرقمي

تستهدف العودة الرسمية للعبة الاستفادة من القوانين والتشريعات الرقمية الحديثة التي فُرضت على قلاع التكنولوجيا لفتح أنظمتها المغلقة.

وحرص مهندسو "إيبك جيمز" على هندسة متجر منفصل خاص بالشركة يتكامل بسلاسة مع واجهات التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بتحميل اللعبة وتثبيتها بشكل مباشر، والتمتع بالتحديثات الدورية لخرائط القتال دون الحاجة للمرور عبر بوابات الدفع التقليدية التي تفرض رسوماً مرتفعة.

ميزات جرافيك خارقة تتوافق مع معالجات الجيل الجديد

تمنح النسخة العائدة من "فورتنايت" تجربة بصرية سينمائية خارقة تم إعادة صياغتها بالكامل لتلائم عتاد الهواتف الرائدة الحديثة.

وتدعم اللعبة الآن تدوير الإطارات بمعدلات فائقة السرعة تصل إلى "120 هرتز"، مع تفعيل تقنيات تتبع الأشعة اللحظي (Ray Tracing) لتحسين واقعية الإضاءة والمؤثرات البصرية، وتسهيل نقل البيانات السحابية لحسابات اللاعبين القدامى فور تسجيل الدخول لضمان عدم ضياع إنجازاتهم السابقة.

انتعاشة ضخمة لمجتمع الألعاب في مصر والوطن العربي

تفتح عودة اللعبة آفاقاً ترفيهية وتنافسية كبرى لقطاع عريض من الشباب ومحترفي الرياضة الإلكترونية في الأسواق المصرية والعربية.

وتوقعت مكاتب التحليل الرقمي أن يساهم التوافر السهل والمنظم للعبة على الهواتف في إشعال منافسات البطولات المحلية مجدداً، لاسيما مع إطلاق مواسم قتالية مخصصة تتضمن مكافآت حصرية وتدعم ميزات التراسل الصوتي اللحظي فائق النقاء بين أفراد الفريق الواحد.

يبرهن الظهور الجديد للعبة "فورتنايت" على شاشات الهواتف على أن المشهد البرمجي العالمي يستعد لمرحلة من الحرية والمنافسة العادلة.

ومع اكتمال الطرح البرمجي لعام 2026، يبدو أن عشاق الألعاب الاستراتيجية على موعد مع حقبة تفاعلية متكاملة ستعيد تشكيل خريطة الألعاب المحمولة وترفع كفاءة الترفيه الرقمي عالمياً.

