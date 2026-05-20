«إل جي» تحطم الأرقام القياسية وتطلق شاشة الألعاب "UltraGear" بتردد 1000 هرتز

حطّمت شركة "إل جي" (LG) العالمية الأرقام القياسية في سوق شاشات الألعاب الإلكترونية، معلنة عن إطلاق شاشتها الأحدث والأسرع في العالم "UltraGear 25G590B".

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن الشاشة الجديدة تأتي بمعدل تحديث خيالي غير مسبوق يصل إلى "1000 هرتز" بدقة عرض 1080p، لتستهدف بها الشركة إحداث ثورة بصرية وميكانيكية لقطاع محترفي الألعاب الإلكترونية ومنافسات الرياضة الرقمية لعام 2026.

طفرة عتادية تمنح اللاعبين سرعة استجابة فائقة

تستهدف العملاق الكوري الجنوبي من خلال هذه الطفرة العتادية القضاء تماماً على مشكلات ضبابية الحركة (Motion Blur) وتأخر الإطارات أثناء اللعب السريع.

وتعتمد الشاشة على لوحة عرض متطورة فائقة الاستجابة تتيح تدوير الإطارات بمعدل ألف مرة في الثانية الواحدة، مما يمنح لاعبي محترفي التصويب والسباقات ميزة تنافسية قاتلة وسرعة فائقة في رصد تحركات المنافسين اللحظية بدقة متناهية وبدون أي تصفير أو تقطيع في الصورة.

هندسة التبريد المطور لدعم الأداء المستمر

تدمج الشاشة الجديدة نظام تبريد داخلياً مبتكراً يعتمد على مشتتات حرارية مصممة هندسياً لحماية المكونات العتادية من الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة الناتجة عن التشغيل الفائق للتردد؛ وحرص مهندسو "إل جي" على دمج أحدث جيل من رقاقات المعالجة البصرية المتوافقة مع تقنيات مزامنة الإطارات من شركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي"، لضمان ثبات الأداء البصري للشاشة تحت ضغط المعالجة الرسومية العنيف وحماية خلايا الشاشة من التدهور على المدى الطويل.

مرونة التوصيل والتوافق مع بطاقات الجيل الجديد

تمنح المخارج والمنافذ المدمجة في الشاشة مرونة فائقة للمستخدمين، حيث زودت "إل جي" طراز "UltraGear 25G590B" بأحدث منافذ العرض الرقمي "DisplayPort 2.1" و"HDMI 2.1" فائقة النطاق الترددي.

وتسمح هذه الترقية البرمجية والعتادية باستقبال التدفق الكامل للبيانات الرسومية الصادرة من بطاقات الجيل الجديد للحواسب الشخصية الاحترافية ومنصات الألعاب المنزلية، مما يضمن نقل الإشارات الصوتية والبصرية الصافية بسرعة صاروخية ودون أي تراجع في جودة الألوان.

ويمهد إطلاق شاشة إل جي بتردد "1000 هرتز" الطريق لبداية حقبة تكنولوجية جديدة تعيد رسم معايير الرفاهية والأداء في عالم الألعاب؛ ومع اقتراب وصول الشاشة الاستثنائية لعام 2026 إلى الأسواق المصرية والعربية، يبدو أن عشاق المحاكاة والبطولات الرقمية على موعد مع تجربة بصرية سينمائية خارقة ستقلب موازين المنافسة وصناعة الشاشات الذكية عالمياً.