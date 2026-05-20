قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت سويلم يكشف انتماء أبوريدة: «مصري بورسعيدي.. ليس أهلاويًا ولا زملكاويًا»
دعاء ثالث أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة بعد صلاة الفجر
الزراعة: توريد 3.2 مليون طن قمح محلي بنسبة 64% من المستهدف
لماذا ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق بشكل كبير؟ الزراعة تحسم الأمر
البنتاجون: خفض عدد ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا
«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك
هؤلاء هم الفئات المستهدفة .. كل ما تريد معرفته عن طرح 30 ألف وحدة للإيجار
تحرك خطير من الناتو .. خطط لتأمين عبور السفن من مضيق هرمز
«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة
حمادة هلال يكشف مصير «المداح».. ويُفاجئ الجمهور: لن يعود في رمضان 2027
الاتحاد الأوروبي يُقر اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة | تفاصيل
نادر السيد: لقب الدوري مُنحصر بين الزمالك وبيراميدز.. وجمهور الأبيض هو بطل الموسم | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«إل جي» تحطم الأرقام القياسية وتطلق شاشة الألعاب "UltraGear" بتردد 1000 هرتز

إل جي
إل جي
احمد الشريف

حطّمت شركة "إل جي" (LG) العالمية الأرقام القياسية في سوق شاشات الألعاب الإلكترونية، معلنة عن إطلاق شاشتها الأحدث والأسرع في العالم "UltraGear 25G590B".

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن الشاشة الجديدة تأتي بمعدل تحديث خيالي غير مسبوق يصل إلى "1000 هرتز" بدقة عرض 1080p، لتستهدف بها الشركة إحداث ثورة بصرية وميكانيكية لقطاع محترفي الألعاب الإلكترونية ومنافسات الرياضة الرقمية لعام 2026.

طفرة عتادية تمنح اللاعبين سرعة استجابة فائقة

تستهدف العملاق الكوري الجنوبي من خلال هذه الطفرة العتادية القضاء تماماً على مشكلات ضبابية الحركة (Motion Blur) وتأخر الإطارات أثناء اللعب السريع.

وتعتمد الشاشة على لوحة عرض متطورة فائقة الاستجابة تتيح تدوير الإطارات بمعدل ألف مرة في الثانية الواحدة، مما يمنح لاعبي محترفي التصويب والسباقات ميزة تنافسية قاتلة وسرعة فائقة في رصد تحركات المنافسين اللحظية بدقة متناهية وبدون أي تصفير أو تقطيع في الصورة.

هندسة التبريد المطور لدعم الأداء المستمر

تدمج الشاشة الجديدة نظام تبريد داخلياً مبتكراً يعتمد على مشتتات حرارية مصممة هندسياً لحماية المكونات العتادية من الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة الناتجة عن التشغيل الفائق للتردد؛ وحرص مهندسو "إل جي" على دمج أحدث جيل من رقاقات المعالجة البصرية المتوافقة مع تقنيات مزامنة الإطارات من شركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي"، لضمان ثبات الأداء البصري للشاشة تحت ضغط المعالجة الرسومية العنيف وحماية خلايا الشاشة من التدهور على المدى الطويل.

مرونة التوصيل والتوافق مع بطاقات الجيل الجديد

تمنح المخارج والمنافذ المدمجة في الشاشة مرونة فائقة للمستخدمين، حيث زودت "إل جي" طراز "UltraGear 25G590B" بأحدث منافذ العرض الرقمي "DisplayPort 2.1" و"HDMI 2.1" فائقة النطاق الترددي. 

وتسمح هذه الترقية البرمجية والعتادية باستقبال التدفق الكامل للبيانات الرسومية الصادرة من بطاقات الجيل الجديد للحواسب الشخصية الاحترافية ومنصات الألعاب المنزلية، مما يضمن نقل الإشارات الصوتية والبصرية الصافية بسرعة صاروخية ودون أي تراجع في جودة الألوان.

ويمهد إطلاق شاشة إل جي بتردد "1000 هرتز" الطريق لبداية حقبة تكنولوجية جديدة تعيد رسم معايير الرفاهية والأداء في عالم الألعاب؛ ومع اقتراب وصول الشاشة الاستثنائية لعام 2026 إلى الأسواق المصرية والعربية، يبدو أن عشاق المحاكاة والبطولات الرقمية على موعد مع تجربة بصرية سينمائية خارقة ستقلب موازين المنافسة وصناعة الشاشات الذكية عالمياً.

إل جي LG الألعاب الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

الطماطم

مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الطماطم

بعد جنون الأسعار.. الزراعة تعلن رسميا موعد انفراجة الطماطم بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدحت وهبة : بروتوكول مع الإفتاء لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان ودعم المقبلين على الزواج

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال : مشروع مستقبل مصر يفتح آفاقًا اقتصادية كبرى ويوفر 2 مليون فرصة عمل

جمال شعبان

جمال شعبان : التوت غذاء ذهبى للقلب ومضاد قوي للأكسدة

بالصور

بطريقة سليمة .. نصائح لضمان حفظ لحمة العيد

نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح
نصائح مهمة لحفظ لحمة العيد بعد الذبح

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

فيديو

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد