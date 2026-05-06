قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لم يكن فنانًا فقط بل رمزًا إنسانيًا» .. كارول سماحة تستعيد ذكرياتها مع هاني شاكر
علي معلول لـ جماهير الصفاقسي التونسي: إلى من جعلوا الفشل نجاحاً واليأس أملاً.. شكراً
الأعلى منذ 2022.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين بالولايات المتحدة
«كل شيء بأيدينا».. أحمد دويدار يُشيد بفوز الزمالك ويؤكد: خطوة واحدة تفصلنا عن الحلم
مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر
دعمكم سر الانتصارات .. هشام نصر يوجّه رسالة لجماهير الزمالك
دعاء قضاء الحاجة كما علمنا النبي.. أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحوائج بسرعة
عقب ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك
قبل زيارة ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يصل الصين
صراع لقب الدوري يشتعل .. كريم رمزي يكشف سيناريوهات حسم اللقب
عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»
«الله.. الوطن.. الزمالك».. رسالة نارية من ياسمين الخطيب تُشعل حماس الجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أول شاشة 5K OLED من إل جي.. LG Display تطلق ثورة بصرية للمحترفين

LG Display
LG Display
احمد الشريف

كشفت شركة "إل جي ديسبلاي" (LG Display) الستار عن أحدث ابتكاراتها التقنية خلال مشاركتها في معرض "إس آي دي" (SID) لعام 2026، حيث أطلقت لوحة شاشة جديدة كلياً بمقاس 27 بوصة تعتمد على تقنية "OLED" وبدقة فائقة تصل إلى "5K". 

وتعد هذه الشاشة الأولى من نوعها التي تدمج بين دقة التفاصيل المتناهية وبين عمق الألوان اللامتناهي الذي توفره تقنيات "الأوليد"، في خطوة تستهدف استقطاب فئة المصممين المحترفين وصناع المحتوى الذين يبحثون عن دقة ألوان غير مسبوقة تضاهي الواقع، مما يضع المنافسين في موقف حرج أمام هذا التفوق الهندسي الجديد.

دقة استثنائية

أعلنت التقارير الفنية أن دقة "5K" في شاشة بهذا الحجم تعني كثافة بكسلات عالية جداً، مما يجعل الخطوط والنصوص تبدو حادة كالورق المطبوع تماماً. والمقصود بالبكسل هو أصغر وحدة ضوئية في الشاشة؛ فكلما زاد عدد هذه الوحدات، اختفت الفراغات بينها وأصبحت الصورة أكثر وضوحاً. 

وبدمج هذه الدقة مع تقنية "OLED"، وهي الشاشات التي تضيء بكسلاتها ذاتياً دون الحاجة لإضاءة خلفية، حصلت "إل جي" على تباين مطلق؛ حيث يظهر اللون الأسود حقيقياً وعميقاً، وهو ما يمثل طفرة مقارنة بالشاشات التقليدية التي كانت تعاني من بهتان الألوان الداكنة.

سرعة واستجابة

طرحت "إل جي" في شاشتها الجديدة مواصفات تجعلها مناسبة أيضاً للاستخدامات الترفيهية الثقيلة، حيث تدعم معدل تحديث مرتفع وزمن استجابة فائق السرعة. وزمن الاستجابة هو الوقت الذي تستغرقه البكسلات لتغيير ألوانها؛ فكلما قل هذا الوقت، تلاشت مشكلة "الضبابية" في المشاهد سريعة الحركة، كما هو الحال في الأفلام السينمائية أو ألعاب الجرافيكس المتقدمة. 

يجعل هذا المزيج بين الدقة الاحترافية والسرعة الفائقة الشاشة خياراً مثالياً ليس فقط للمصممين، بل لكل مستخدم يبحث عن تجربة بصرية متكاملة لا تشوبها شائبة.

هندسة الألوان

حذرت التحليلات من أن الشاشات التقليدية قد تفقد بريقها أمام تقنية "W-OLED" المطورة التي تستخدمها "إل جي" في هذا الطراز، والتي تضمن سطوعاً أعلى وعمراً افتراضياً أطول للبكسلات. 

فالمشكلة التاريخية لشاشات "الأوليد" كانت تتمثل في انخفاض السطوع بمرور الوقت، لكن التقنية الجديدة التي كُشف عنها في معرض "SID" عالجت هذه الفجوة بذكاء. 

كما توفر الشاشة تغطية كاملة للنطاقات اللونية الاحترافية، مما يضمن للمصمم أن الألوان التي يراها على شاشته هي نفسها التي ستظهر عند الطباعة أو العرض على أجهزة أخرى، وهو أمر حيوي في قطاع الإنتاج المرئي.

مستقبل العرض

راهنت "إل جي" من خلال هذا الإطلاق على أن مستقبل شاشات الحواسب المكتبية يتجه نحو الدقة العالية المدمجة بجماليات الـ OLED. إن نجاح الشركة في تقديم دقة "5K" في حجم 27 بوصة يمهد الطريق لجيل جديد من الشاشات التي قد تصبح المعيار الأساسي في المكاتب الذكية والاستوديوهات الاحترافية خلال السنوات القادمة. 

ومع اهتمام المستخدم المصري والشرق أوسطي المتزايد بمنتجات "إل جي" نظراً لجودتها وموثوقيتها، فمن المتوقع أن يثير هذا المنتج ضجة واسعة فور توفره في الأسواق المحلية، ليعيد تعريف معنى "الجودة البصرية" في عصر الذكاء الاصطناعي والتصاميم ثلاثية الأبعاد.

LG Display OLED إس آي دي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

إيرينا يسرى وياسر جلال

حياتى فى خطر | استغاثة عاجلة لـ ملكة جمال مصر لسبب صادم

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

فيروسات هانتا

تحذيرات عالمية .. اعرف خطورة فيروس هانتا وطرق التداوي والأعراض

بالصور

مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ

عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع

هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟

دراسة تكشف: استمرار خطر الإصابة بالسرطان والسكري لسنوات بعد فقدان الوزن

كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد