LG تطلق لابتوب Gram Pro 17 جديدا بمعالج Panther Lake وذاكرة 32 جيجابايت

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة إل جي أعلنت عن طرح لابتوب جديد بحجم 17 بوصة تحت اسم Gram Pro 17 (رقم الطراز 17Z90U)، مزود بمعالجات إنتل من فئة Panther Lake وذاكرة وصول عشوائي حتى 32 جيجابايت. وأوضحت إل جي أن الجهاز يأتي استكمالًا لعائلة Gram Pro التي تم استعراضها لأول مرة خلال معرض CES 2026، مع الحفاظ على هوية السلسلة المعروفة بخفة الوزن، حيث يبلغ وزن اللابتوب نحو 1.38 كيلوجرام فقط رغم حجم الشاشة الكبير.

مواصفات الشاشة والبطارية في Gram Pro 17

أوضحت Notebookcheck أن لابتوب Gram Pro 17 يعتمد شاشة IPS قياس 17 بوصة بدقة 2.5K ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ما يوفر مساحة عرض إضافية للعمل وتصفّح المحتوى مقارنة بالشاشات التقليدية ذات نسبة 16:9.

وأشارت المنصة إلى أن البطارية تأتي بسعة 77 وات/ساعة، وتقدّر إل جي زمن التشغيل بما يصل إلى 17.5 ساعة من تشغيل الفيديو قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وفق اختبارات الشركة الداخلية.

معالجات Panther Lake وذاكرة حتى 32 جيجابايت

أكدت التقارير أن إل جي تجهز Gram Pro 17 بخيارين من معالجات إنتل الجديدة من عائلة Panther Lake، هما Core Ultra 5 325 وCore Ultra 7 355، مع إتاحة تكوينات بذاكرة 16 أو 32 جيجابايت من نوع LPDDR5.

وأوضحت Notebookcheck أن خيارات التخزين تتراوح بين 512 جيجابايت و1 تيرابايت من نوع SSD NVMe، مع تركيز الجهاز على الاستخدامات الإنتاجية والتنقل أكثر من كونه موجّهًا للألعاب الثقيلة.

أسعار الإطلاق وتوفر الجهاز عالميًا

أشارت Notebookcheck إلى أن إل جي بدأت طرح Gram Pro 17 في أسواق محددة مثل اليابان والصين، بسعر يبدأ من 349,800 ين ياباني (حوالي 2189 دولارًا) لنسخة Core Ultra 5 مع 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين.

وأوضحت المنصة أن النسخة الأعلى بمعالج Core Ultra 7 وذاكرة 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت تُباع بسعر 376,300 ين في اليابان، وبنحو 13,999 يوان في الصين، فيما لم تعلن إل جي بعد عن موعد الإطلاق في بقية الأسواق العالمية.