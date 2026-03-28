الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

LG تطلق لابتوب Gram Pro 17 جديدا بمعالج Panther Lake وذاكرة 32 جيجابايت

احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة إل جي أعلنت عن طرح لابتوب جديد بحجم 17 بوصة تحت اسم Gram Pro 17 (رقم الطراز 17Z90U)، مزود بمعالجات إنتل من فئة Panther Lake وذاكرة وصول عشوائي حتى 32 جيجابايت. وأوضحت إل جي أن الجهاز يأتي استكمالًا لعائلة Gram Pro التي تم استعراضها لأول مرة خلال معرض CES 2026، مع الحفاظ على هوية السلسلة المعروفة بخفة الوزن، حيث يبلغ وزن اللابتوب نحو 1.38 كيلوجرام فقط رغم حجم الشاشة الكبير.

مواصفات الشاشة والبطارية في Gram Pro 17

أوضحت Notebookcheck أن لابتوب Gram Pro 17 يعتمد شاشة IPS قياس 17 بوصة بدقة 2.5K ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ما يوفر مساحة عرض إضافية للعمل وتصفّح المحتوى مقارنة بالشاشات التقليدية ذات نسبة 16:9. 

وأشارت المنصة إلى أن البطارية تأتي بسعة 77 وات/ساعة، وتقدّر إل جي زمن التشغيل بما يصل إلى 17.5 ساعة من تشغيل الفيديو قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وفق اختبارات الشركة الداخلية.

معالجات Panther Lake وذاكرة حتى 32 جيجابايت

أكدت التقارير أن إل جي تجهز Gram Pro 17 بخيارين من معالجات إنتل الجديدة من عائلة Panther Lake، هما Core Ultra 5 325 وCore Ultra 7 355، مع إتاحة تكوينات بذاكرة 16 أو 32 جيجابايت من نوع LPDDR5. 

وأوضحت Notebookcheck أن خيارات التخزين تتراوح بين 512 جيجابايت و1 تيرابايت من نوع SSD NVMe، مع تركيز الجهاز على الاستخدامات الإنتاجية والتنقل أكثر من كونه موجّهًا للألعاب الثقيلة.

أسعار الإطلاق وتوفر الجهاز عالميًا

أشارت Notebookcheck إلى أن إل جي بدأت طرح Gram Pro 17 في أسواق محددة مثل اليابان والصين، بسعر يبدأ من 349,800 ين ياباني (حوالي 2189 دولارًا) لنسخة Core Ultra 5 مع 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين.

وأوضحت المنصة أن النسخة الأعلى بمعالج Core Ultra 7 وذاكرة 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت تُباع بسعر 376,300 ين في اليابان، وبنحو 13,999 يوان في الصين، فيما لم تعلن إل جي بعد عن موعد الإطلاق في بقية الأسواق العالمية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أطول اجتماع بالحكومة لمواجهة تحديات الحرب الراهنة

محمد صلاح

صحيفة بريطانية : ترامب يعرقل انتقال محمد صلاح للدورى السعودى.. ما القصة؟

الفلك

خبيرة فلك تحذر من الساعات القادمة.. ماذا قالت؟

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

جثة طفل

جثث 3 أطفال و4 آخرين في غيبوبة.. واقعة مأساوية في الشيخ زايد

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-3-2026 | الجنيه وكل الأعيرة

حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر

حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

صواريخ توماهوك

قلق في البنتاجون من تراجع مخزون صواريخ "توماهوك" مع تصاعد العمليات في إيران

المجلس الوزري المصغر

القناة 13 الإسرائيلية : المجلس الوزاري الأمني المصغر ينعقد الليلة

طائرة تجسس أمريكية

طائرة تجسس أمريكية تتعرض لأضرار بالغة في هجوم على قاعدة سعودية

بالصور

فوائد مذهلة.. أطعمة رخيصة تخفض الكوليسترول وتعزز نمو الشعر وتحسن الصحة

فوائد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي اليومي
فوائد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي اليومي
فوائد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي اليومي

بدء عزاء السيناريست محمد عزيز بمسجد فاطمة الزهراء

السيناريست محمد عزيز
السيناريست محمد عزيز
السيناريست محمد عزيز

13 نوعًا من الأطعمة تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين طبيعيًا.. السر في نضارة البشرة وشبابها

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

بكلمات مؤثرة عن لبنان ومصر .. وائل جسار يتألق في أحدث حفلاته بالزمالك

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

اللواء أحمد صادق- مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين| اعرف الشروط والتفاصيل

ملاجئ غير آمنة

ملاجئ غير آمنة .. أزمات صحية ونفسية تضرب الداخل الإسرائيلي تحت القصف الإيراني

عادل إمام - نضال الشافعي

40 سنة زعيم.. نضال الشافعي: محدش عاش تجربة عادل إمام وهو قدوة لنا

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن: سعيدة جدا بتأثر الأطفال ببرنامج دولة التلاوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد