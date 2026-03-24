ماكبوك Neo.. لابتوب آبل الاقتصادي يجذب زبائن جدد لا يهتمون بقيود الهاردوير

احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن آبل دخلت بفئة MacBook Neo سوقًا جديدة تمامًا لأجهزة ماك المحمولة، بعد طرحه بسعر يبدأ من 599 دولارًا فقط، أو 499 دولارًا لقطاع التعليم، وهو ما يجعله أرخص كثيرًا من أي ماك بوك آخر متاح حاليًا.

أوضحت المنصة أن Neo يقدَّم كخيار أدنى من MacBook Air بمعالجات M4 وM5، لكنه يستهدف شريحة مختلفة تمامًا من المستخدمين، لا تبحث عن أعلى أداء ممكن بقدر ما تهتم بالحصول على تجربة macOS كاملة وسلسة في هيكل ماك بوك حقيقي بسعر أقل.​

تصميم وجودة تصنيع تحافظ على “إحساس الماك بوك”

أوضحت Notebookcheck بعد مراجعة تفصيلية أن ماكبوك Neo، رغم اعتماده على معالج A18 Pro القادم من عالم الآيفون، يقدّم تجربة استخدام قريبة جدًا مما يقدمه أي ماك بوك آخر في المهام اليومية. 

أشارت المنصة إلى أن التنقل في النظام وتشغيل التطبيقات الأساسية يتمان بسلاسة، وأن أداء المعالج يكفي بارتياح لتصفح الإنترنت، والعمل المكتبي، واستخدام تطبيقات الإنتاجية الخفيفة، إلى جانب تشغيل تطبيقات الوسائط المتعددة اليومية.

أكد التقرير أن لوحة المفاتيح هي نفسها تقريبًا المستخدمة في موديلات ماك بوك الأغلى، مع تجربة كتابة مريحة وثابتة، كما يحتفظ Neo بهيكل ألومنيوم متين عالي الجودة، وهو أمر غير شائع عادة في هذا المستوى السعري لدى أجهزة ويندوز المنافسة. 

وأوضح أن شاشة IPS مقاس 13 بوصة توفر سطوعًا يقترب من 500 شمعة ودقة ألوان تسمح بتحرير الصور داخل نطاق ألوان sRGB بدقة جيدة.​

تجربة macOS كاملة مع حزمة برامج جاهزة من اليوم الأول

أشارت Notebookcheck إلى أن نظام التشغيل يمثل أحد أكبر نقاط قوة ماكبوك Neo؛ إذ يحصل المستخدم على نسخة كاملة من macOS دون أي قيود مقارنة بأي ماك بوك آخر، بعكس ما يحدث في أجهزة Chromebook التي تعتمد على نظام أخف وأقل مرونة. 

أوضحت المنصة أن الجهاز يأتي مزودًا مسبقًا بحزمة برامج جاهزة للاستخدام، تشمل تطبيقات المكتب Pages وNumbers، وتطبيق iMovie لتحرير الفيديو، إلى جانب تطبيقات الصور والبريد وتطبيقات النظام الأساسية، ما يجعل الجهاز عمليًا “جاهزًا للعمل من الصندوق” دون حاجة عاجلة لشراء برامج إضافية مدفوعة.​

أكدت المنصة أن هذه النقطة تمنح Neo أفضلية واضحة أمام كثير من أجهزة ويندوز في فئته السعرية، التي تأتي غالبًا مع نسخ تجريبية من أوفيس أو برامج محملة مسبقًا غير ضرورية، في حين يحصل مستخدم Neo على بيئة عمل متكاملة ومستقرة من البداية.​

قيود تقنية واضحة

أوضحت Notebookcheck أن ماكبوك Neo لا يخلو من قيود تقنية؛ فهي جزء من معادلة السعر المنخفض، لكنها غالبًا لن تزعج الفئة التي يستهدفها الجهاز. 

أشارت تقارير تحليلية موازية إلى أن Neo يأتي بذاكرة 8 جيجابايت موحّدة فقط دون خيار لترقية السعة، سواء عند الشراء أو لاحقًا، وذلك بسبب تصميم معالج A18 Pro الذي يدمج الذاكرة فوق الشريحة مباشرة (PoP)، على عكس معالجات سلسلة M التي تدعم سعات أعلى مثل 16 و24 جيجابايت.

أكدت التقارير أيضًا أن الجهاز يضم منفذَي USB‑C فقط، أحدهما بسرعة USB 2 حتى 480 ميجابت/ثانية، والآخر بسرعة USB 3 حتى 10 جيجابت/ثانية مع دعم DisplayPort، مع غياب منفذ MagSafe، ما يفرض بعض القيود عند توصيل أقراص خارجية سريعة أو شاشات متعددة مقارنة بماك بوك إير أو برو. 

وأشارت Notebookcheck إلى أن المستخدم، مع بعض البحث، يمكن أن يجد أجهزة ويندوز بسعر مشابه تقدم منافذ أسرع أو ذاكرة أكبر، لكن هذه المقارنة لا تبدو حاسمة بالنسبة للجمهور الذي تستهدفه آبل مع Neo.

جهاز مثالي للتعليم والاستخدام المنزلي الخفيف

أشارت Notebookcheck إلى أن سعر 599 دولارًا (و499 دولارًا للتعليم) يجعل ماكبوك Neo منافسًا مباشرًا لأجهزة كروم بوك المتقدمة وأجهزة ويندوز الاقتصادية الأعلى قليلًا، مع فارق أن Neo يقدم تجربة macOS كاملة وهيكل ماك بوك تقليدي. 

أوضحت المنصة أن آبل تراهن على أن هذا الجهاز سيجذب فئة جديدة من المستخدمين الذين لم يفكروا سابقًا في شراء ماك بسبب السعر، مثل الطلاب، والأسر التي تبحث عن جهاز موحد للعائلة، والمستخدمين الذين يريدون لابتوب بسيطًا للبريد والتصفح والمكتب دون الاهتمام الكبير بالمواصفات التقنية التفصيلية.

أكد التقرير أن النسخة الأعلى سعرًا من Neo (699 دولارًا) لا تبدو جاذبة بنفس الدرجة من حيث القيمة مقابل السعر، لكنها تضيف سعة تخزين 512 جيجابايت مع مستشعر Touch ID، في حين يظل الإصدار الأساسي عند 256 جيجابايت بدون Touch ID هو الأكثر منطقية للفئة التي تركز عليها آبل.

خلاصة Notebookcheck

أوضحت Notebookcheck في خلاصة تحليلها أن MacBook Neo يمثل جهازًا "مثيرًا للجدل" من منظور المستخدمين المتمرسين الذين يراقبون كل رقم في المواصفات، لكنه فى الوقت نفسه مرشح بقوة للنجاح وسط شريحة واسعة لا تعطي الأولوية للأداء الاحترافي أو سعة الذاكرة بقدر ما تهتم بالعلامة التجارية وسهولة الاستخدام وسعر الدخول لعالم ماك. 

أشارت المنصة إلى أن هذه الفئة قد ترى في Neo ما يشبه "إعادة تعريف" لما يمكن الحصول عليه مقابل 600 دولار في حاسب محمول، خاصة عندما يكون الحاسب جزءًا من منظومة آبل الأوسع من حيث التطبيقات والخدمات والتكامل مع الآيفون.

آبل ماكبوك Neo MacBook Neo MacBook Neo

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
