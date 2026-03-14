تكنولوجيا وسيارات

MacBook Neo يظهر كأكثر لابتوب من آبل قابل للإصلاح منذ 10 سنوات

احمد الشريف

كشفت وكالة رويترز أن جهاز MacBook Neo الذي أعلنت عنه آبل مؤخرًا، والموجّه في الأساس للطلاب بسعر يبدأ من 499 دولارًا للفئة التعليمية، حصل على لقب "أكثر لابتوب من آبل قابل للإصلاح منذ أكثر من عقد" وفقًا لتحليل جديد من موقع iFixit المتخصص في تقييم قابلية إصلاح الأجهزة الإلكترونية. 

أوضحت رويترز أن iFixit، الذي ينشر أدلة صيانة ويبيع قطع غيار وأدوات إصلاح، منح MacBook Neo درجة 6 من 10 على مقياس سهولة الإصلاح، وهي أعلى درجة تحصل عليها حواسيب ماك المحمولة منذ عام 2014، رغم أن بعض أجهزة الشركات الأخرى مثل سلاسل ThinkPad من لينوفو ما زالت تحصد درجات تصل إلى 9 و10.

براغٍ بدل اللاصق: بطارية ولوحة مفاتيح مثبتة بمسامير

أوضحت رويترز أن تقرير التفكيك الذي نشره iFixit أشار إلى تغييرات تصميمية مهمة في MacBook Neo مقارنة بأجهزة ماك الحديثة الأخرى. 

أشارت المنصة إلى أن آبل استبدلت في هذا الجهاز أسلوب تثبيت البطارية ولوحة المفاتيح باستخدام مواد لاصقة أو مسامير برشام (Rivets)، واعتمدت بدلًا من ذلك على مسامير تقليدية، ما يجعل فك هذه المكونات واستبدالها أسهل وأقل مخاطرة.

أكدت تقارير دعم من مواقع تقنية أخرى أن البطارية في MacBook Neo مثبتة بعدد من المسامير يمكن فكها بسهولة بمجرد إزالة الغطاء السفلي، دون الحاجة إلى تسخين أو إذابة لاصق، وأن لوحة المفاتيح نفسها لم تعد جزءًا ملتحمًا بالهيكل العلوي بالكامل كما في كثير من موديلات ماك السابقة، وهو ما يفتح الباب أمام استبدالها منفردة في مراكز الصيانة.

مكوّنات قابلة للاستبدال مثل الكاميرا ومستشعر البصمة

أشارت رويترز إلى أن تحليل iFixit كشف كذلك عن تحسينات في قابلية استبدال بعض المكوّنات الحساسة في MacBook Neo، مثل كاميرا الويب ومستشعر بصمة الإصبع Touch ID. 

أوضح التقرير أن هذه الأجزاء صممت بحيث يمكن فكها واستبدالها كوحدات مستقلة، ما يعني أن تعطل الكاميرا أو قارئ البصمة لا يتطلب تغيير اللوحة المنطقية بالكامل أو اللجوء إلى إصلاحات معقدة عالية التكلفة كما كان يحدث أحيانًا في الأجهزة الأرفع والأخف التي فضلت فيها آبل تقليل المنافذ والمسامير لصالح التصميم النحيف.

أكدت iFixit أن هذه المقاربة تزيد من العمر التشغيلي للجهاز، لأنها تجعل إصلاح الأعطال الشائعة أو استبدال المكوّنات سهلة التلف أقل كلفة على المستخدم النهائي أو على الجهات التي تدير أسطولًا كبيرًا من الأجهزة مثل المدارس والجامعات.

استهداف سوق التعليم ومنافسة أجهزة كروم بوك

أوضحت رويترز أن MacBook Neo يأتي ضمن استراتيجية آبل لمنافسة أجهزة كروم بوك منخفضة التكلفة التي تهيمن على جزء كبير من سوق التعليم، خاصة في المدارس والجامعات. أشارت الوكالة إلى أن الجهاز يبدأ من 599 دولارًا للمستخدمين العاديين، مع تخفيض إلى 499 دولارًا للمؤسسات التعليمية، وهو سعر يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة ويندوز وكروم بوك الموجّهة للطلاب، مع فارق أن Neo يقدم تجربة macOS كاملة في تصميم يراعي احتياجات الصيانة المتكررة في بيئات الفصول الدراسية.

أكد كايل وينز، الرئيس التنفيذي لـ iFixit، في تصريحات نقلتها تقارير صحفية، أن أجهزة كروم بوك تتعرض عادة لإصلاحات كثيرة داخل المدارس، لدرجة أن بعض المناطق التعليمية في كاليفورنيا تستعين بطلاب متدربين للمساعدة في صيانتها، وأن تصميم MacBook Neo الأكثر قابلية للإصلاح يشير إلى أن آبل تسعى لتقديم بديل يمكن إصلاحه بسهولة مماثلة أو قريبة من ذلك النموذج.​

تقدم ملحوظ لآبل 

أشارت رويترز في ختام تقريرها إلى أن حصول MacBook Neo على درجة 6 من 10 في مقياس iFixit يمثل تحسنًا واضحًا مقارنة بأجهزة ماك الأخرى في السنوات الماضية، التي تراجعت قابليتها للإصلاح مع سعي آبل لتصميمات أنحف وأخف.

أوضحت الوكالة أن بعض الحواسيب المحمولة المنافسة ما زالت تتفوق في هذا الجانب، إذ تحصد درجات أعلى تصل إلى 9 و10 فيما يتعلق بسهولة الصيانة واستبدال المكونات، ما يعني أن خطوة Neo تعد تقدمًا من آبل لكنها لا تجعلها بعد في صدارة سوق الأجهزة القابلة للإصلاح.

أكد التقرير أن آبل لم ترد على طلب رويترز للتعليق على نتائج iFixit وقت نشر الخبر، في حين يرى مراقبون أن تصميم MacBook Neo قد يكون أيضًا تمهيدًا للتوافق مع تشريعات أوروبية قادمة تشجع على إتاحة بطاريات ومكوّنات قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم أو مراكز الصيانة بسهولة أكبر.

شركة Dreame Technology الصينية
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
سيارات يابانية
حفل إفطار نقابة الموسيقيين
