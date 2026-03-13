أخبار التكنولوجيا |واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور.. آبل تطلق 7 أجهزة جديدة عالميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل Google، عن أنها نجحت في تجميع بيانات حول السيول المفاجئة — وهي من أصعب الظواهر الجوية التي يمكن التنبؤ بها تاريخيا — مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعداد لمخاطر الكوارث الطبيعية.

فقدان آيفون، سواء داخل المنزل أو المكتب، قد يصبح موقفا محبطا، خاصة إذا كان الهاتف على الوضع الصامت، لحسن الحظ، توفر آبل حلا سريعا وفعالا يمكن إعداده مرة واحدة، ليجعل الهاتف يرن فور الحاجة ويتيح تحديد موقعه بسهولة.



رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور



أعلنت شركة واتساب، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحسابات المخصصة للمستخدمين دون سن 13 عاما، والتي تتم إدارتها تحت إشراف أولياء الأمور.

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في التشويق لحاسوبها المحمول الجديد Xiaomi Book Pro 14 تمهيدا لإطلاقه في السوق الصينية، ليكون أول لابتوب يحمل علامة الشركة منذ طرح Xiaomi Book 14 عام 2023.

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Razr 2026، والذي بدأ يلفت الأنظار بعد ظهور معلوماته في ملفات تنظيمية حديثة كشفت عن ترقية كبيرة في العتاد الداخلي، رغم أن التصميم الخارجي يبدو مألوفا إلى حد كبير مقارنة بالجيل السابق.

أطلقت شركة آبل Apple، مجموعة من سبعة منتجات جديدة في متاجرها حول العالم، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا الأسبوع الماضي، وبدأت الأجهزة بالوصول إلى العملاء الذين قاموا بالحجز المسبق، فيما أصبحت متاحة أيضا للشراء المباشر أو للاستلام من متاجر الشركة.

تواصل شركة OpenAI استراتيجيتها في بناء “التطبيقات الفائقة للذكاء الاصطناعي” عبر دمج أحدث نموذج فيديو لديها سورا Sora، مباشرة داخل منصة ChatGPT.

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، مؤخرا عن Project Helix، الاسم الرمزي للجيل القادم من أجهزة إكس بوكس Xbox، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي لألعاب مايكروسوفت “آشا شارما” بأنها خطوة جريئة في مجال أجهزة الألعاب.

كشفت تسريبات حديثة أن شركة إنفيديا Nvidia، تخطط لتحديث بطاقة الرسومات RTX 5050 عبر إصدار جديد مزود بسعة ذاكرة أكبر.