الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ما هو “WhatsApp Plus” خدمة المراسلة المدفوعة القادمة من ميتا؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

تعمل منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا Meta، على تطوير خدمة اشتراك مدفوعة جديدة تعرف باسم WhatsApp Plus، والتي من المقرر توفرها على أجهزة أندرويد وiOS. 

ووفقا للتقارير، ستظل المميزات الأساسية لخدمة واتساب مجانية، مثل المراسلة النصية والمكالمات ومشاركة الوسائط، بينما سيقدم الاشتراك المدفوع أدوات إضافية لتخصيص واجهة التطبيق وبعض المزايا الحصرية للمستخدمين الراغبين في الدفع.

ما هو واتساب بلس WhatsApp Plus؟

بخلاف النسخ المعدلة غير الرسمية السابقة، سيكون واتسا بلس WhatsApp Plus الرسمي خدمة مدفوعة من شركة “ميتا” تتيح للمشتركين الوصول إلى أدوات جمالية ووظيفية غير متاحة في النسخة القياسية. 

الهدف هو السماح لـ “المستخدمين المتقدمين” بتخصيص واجهة التطبيق وتجربة الدردشة دون التأثير على الطبيعة المجانية للتطبيق الأساسي.

أبرز ميزات WhatsApp Plus المتوقعة

تشمل النسخة المدفوعة العديد من ميزات التخصيص والإنتاجية:

- 14 أيقونة تطبيق جديدة: يمكن للمشتركين اختيار أيقونات احترافية متعددة بديلة للشعار الأخضر التقليدي على الشاشة الرئيسية.

- ثيمات قابلة للتخصيص: مجموعة ألوان وخلفيات لتخصيص واجهة المحادثات بعيدا عن نمطي الفاتح والغامق التقليديين.

- نغمات إشعارات حصرية: مكتبة أصوات وتنبيهات مخصصة للمكالمات والرسائل.

- تثبيت محادثات متقدم: إمكانية تثبيت حتى 20 محادثة مهمة بدل الحد الحالي البالغ 3 محادثات فقط.

WhatsApp Plus

تحديثات مستقبلية متوقعة

تشير التسريبات إلى أن WhatsApp Plus سيستمر في التطور مستقبليا، مع تقديم ميزات أخرى حصرية مثل:

- ملصقات حصرية للمشتركين برسوم متحركة عالية الجودة.

- تحسين التفاعلات داخل المحادثات وأدوات إدارة مجموعات متقدمة.

- دعم فني أولوية: إمكانية الوصول الأسرع لمراكز الدعم فيما يخص الحسابات والمشكلات التقنية.

الأسعار والتوفر

حتى الآن، لم تؤكد “ميتا” رسميا سعر الاشتراك في خدمة واتساب المدفوعة أو موعد الإطلاق الرسمي لها، ومن المتوقع أن يتم طرح الخدمة بشكل تدريجي مع اختبارات إقليمية قبل الإطلاق العالمي. 

ويشير الخبراء إلى أن التسعير قد يكون مشابها لخدمات “Plus” أو “Premium” في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

WhatsApp Plus

 

نسخة غير رسمية من WhatsApp Plus

تعد النسخ المعدلة السابقة المعروفة أيضا باسم “واتساب بلس” أو “واتساب بلس الأزرق”، إصدارات غير معتمدة رسميا من شركة “ميتا” وتحمل مخاطر كبيرة، تشمل حظر الحسابات، انتهاك الخصوصية، وعدم تلقي الدعم والتحديثات الرسمية.

أما النسخة الرسمية الجديدة ستكون مخصصة للمستهلكين فقط، مع الحفاظ على تشفير الرسائل وميزات التطبيق الأساسية مجانية بالكامل.

ويشار إلى أن خدمة واتساب الأساسية ستظل مجانية بالكامل، حيث لن تتأثر مزايا المراسلة بما في ذلك إرسال الرسائل، وإجراء المكالمات، ومشاركة ملفات الوسائط، مما يعني أنه ليس بالضرورة دفع أي اشتراك للاستمتاع بالخدمة.

أما بالنسبة للمستخدمين الراغبين في الحصول على مزايا إضافية أكثر تخصيصا واحترافية، فإن WhatsApp Plus يقدم مجموعة أدوات وخيارات حصرية لتعزيز تجربة الاستخدام وإدارة المحادثات بشكل متقدم.

