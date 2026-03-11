فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل الملكي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ريال مدريد، تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، دين هويسن، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، تياجو بيتارش، إبراهيم دياز، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

يذكر أن هذه المباراة تقام على ملعب ريال مدريد “سانتياجو برنابيو”.