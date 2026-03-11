عمر مرموش يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثار النجم المصري عمر مرموش الجدل حول إمكانية مشاركته في اللقاء، بعدما قدم أداءً مميزًا في المباراة الماضية وسجل ثنائية على ملعب سانت جيمس بارك خلال مواجهة فريقه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لما كشفه الصحفي سيباستيان فيدال، فإن مرموش سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، دون توضيح السبب الرسمي لغيابه حتى الآن.

وتشير بعض التكهنات إلى احتمالية تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة، وهو ما قد يمثل ضربة للجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكانت مشاركة مرموش في التشكيل الأساسي غير مؤكدة حتى في حال جاهزيته، إلا أن جوارديولا عادة ما يعتمد عليه كورقة هجومية مهمة خلال المباريات، خاصة عند الحاجة لتعزيز القوة الهجومية للفريق وتسجيل الأهداف.