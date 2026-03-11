عمر مرموش يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
رياضة

حمزة شعيب

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثار النجم المصري عمر مرموش الجدل حول إمكانية مشاركته في اللقاء، بعدما قدم أداءً مميزًا في المباراة الماضية وسجل ثنائية على ملعب سانت جيمس بارك خلال مواجهة فريقه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لما كشفه الصحفي سيباستيان فيدال، فإن مرموش سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، دون توضيح السبب الرسمي لغيابه حتى الآن.

وتشير بعض التكهنات إلى احتمالية تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة، وهو ما قد يمثل ضربة للجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكانت مشاركة مرموش في التشكيل الأساسي غير مؤكدة حتى في حال جاهزيته، إلا أن جوارديولا عادة ما يعتمد عليه كورقة هجومية مهمة خلال المباريات، خاصة عند الحاجة لتعزيز القوة الهجومية للفريق وتسجيل الأهداف.

