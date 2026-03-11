قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صلاة التهجد وقيام الليل.. هل تُغني إحداهما عن الأخرى؟| الموقف الشرعي

عبد الرحمن محمد

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يزداد إقبال المسلمين على بيوت الله طلباً للرحمة والمغفرة والعتق من النار، وتبرز تساؤلات عديدة حول العبادات الليلية التي تميز هذه الليالي العشر، ومن أهمها الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح، وهل يجزئ أحدهما عن الآخر في تحصيل ثواب "قيام الليل".


التراويح والتهجد
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن "قيام الليل" هو مصطلح عام يشمل كل صلاة تُؤدى بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، سواء كانت صلاة التراويح التي اعتاد المسلمون صلاتها جماعة في المساجد عقب العشاء مباشرة، أو صلاة التهجد التي تأتي في وقت متأخر.


والفرق الجوهري الذي يميز التهجد هو أنه يُصلى "بعد نوم"، ولو كان نوماً يسيراً، ثم يستيقظ المسلم ليناجي ربه في وقت السحر، بينما التراويح والقيام المعتاد يطلق على الصلاة قبل النوم أو بعده. 

وبناءً عليه، فإن صلاة التهجد هي نوع خاص وأفضل من قيام الليل لكونها تشمل مجاهدة النفس بترك النوم للقيام بين يدي الله تعالى.


كيف تُؤدى صلاة التهجد؟
تُؤدى صلاة التهجد ركعتين ركعتين، كما ورد في السنة النبوية المطهرة: "صلاة الليل مثنى مثنى"، ويستحب للمسلم أن يختم صلاته بركعة "الوتر" لتكون آخر صلاته بالليل وتراً.

 ولا يوجد عدد ثابت لا يجوز تجاوزه في ركعات التهجد؛ فللمسلم أن يصلي ما تيسر له، ركعتين أو أربعاً أو ثمانياً أو أكثر، فقد كان النبي ﷺ يصلي في الغالب إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لكن الباب مفتوح للزيادة بحسب طاقة المصلي.


الثلث الأخير وقت التنزل الإلهي
 "الثلث الأخير من الليل"، وهو الوقت الذي يبدأ من منتصف الليل تقريباً وحتى أذان الفجر الصادق. 

وتأتي أفضلية هذا الوقت لكونه وقت التجلي الإلهي، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله، فيقول: "من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟".


ولحساب هذا الوقت بدقة، يمكن للمسلم تقسيم الساعات بين المغرب والفجر على ثلاثة أجزاء، ليكون الجزء الأخير هو "ساعة الإجابة" والوقت الأنسب للتهجد والدعاء والتضرع.
 

فضل قيام الليل في القرآن والسنة
لم يترك الله عز وجل عباده القائمين دون ثناء، فقد وصفهم في كتابه الكريم بقوله: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، وأكد النبي ﷺ أن صلاة الليل هي "أفضل الصلاة بعد المكتوبة".


إن صلاة الليل، سواء سُميت تراويح أو تهجداً، هي نافذة يفتحها الله لعباده ليقتربوا منه في ساعات السكون، حيث يصفو القلب وتخشع الجوارح، ويجد المؤمن فيها لذة المناجاة التي تمنحه القوة والسكينة لمواجهة مصاعب الحياة.

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

القرآن الكريم

«المؤمن كريم القلب والفاجر لئيم الخلق».. لماذا حذر النبي من اللؤم والخداع؟

الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر

مجدي عبدالغفار: مشاهد القيامة في القرآن تحذر من اتباع الضلال

مضيق هرمز

العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يسبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة عالمياً

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

