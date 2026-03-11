محافظ الغربية يتابع تسريع تسليم وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة في زفتى

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» بمركز زفتى، وجاء ذلك فور اطلاعه على تقرير مفصل من وحدة «حياة كريمة» بالديوان العام من المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ خلال اجتماع أمس. وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الأعمال وتسليم وتشغيل المشروعات، قرر المحافظ على الفور استدعاء جميع الجهات المعنية لعقد اجتماع عاجل اليوم للتأكيد على سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية وتسليم المشروعات وتشغيلها فورًا، بما يحقق استفادة فعلية للمواطنين ويعكس التقدم التنموي الذي تشهده قرى مركز زفتى.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الموقف التفصيلي لجميع المشروعات الجارية، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم المشروعات وتشغيلها فعليًا، وموجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة دون أي تأخير، مع إزالة أي معوقات قد تعطل دخولها إلى الخدمة، لضمان تحقيق الاستفادة الفعلية لأهالي قرى مركز زفتى من هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تمس حياتهم اليومية.

تحسين خدمات علاجية

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن محافظة الغربية حققت معدلات تنفيذ متقدمة للغاية في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 97.73٪، وهو ما يضع المحافظة في صدارة محافظات الجمهورية من حيث نسب الإنجاز في المرحلة الأولى للمبادرة، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الساعة لاستكمال النسبة المتبقية والوصول إلى 100٪ في أقرب وقت، بما يعكس حجم الطفرة التنموية والخدمية التي تشهدها قرى المركز ويجسد حرص الدولة على توفير حياة كريمة حقيقية تليق بالمواطن المصري وتلبّي احتياجاته على أرض الواقع.