حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا

تواجد المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة في قائمة البلوجرانا تحت 19 عاما، لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المباراة الثانية على التوالي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة جوان جامبر الرياضية.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة الماضية، أمام هويسكا بشكل أساسي، حيث شارك لأول مرة مع البرسا بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.