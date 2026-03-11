قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
أخبار العالم

ترامب: يمكن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان

أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

وأضاف ترامب - خلال تجمع حاشد أمام البيت الأبيض - أن ما يصل إلى 60 زورقا إيرانيا جرى استهدافها.. "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

وتابع: الإيرانيون فقدوا قواتهم البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي بالكامل، ولم يعد لديهم رادارات، وفقدوا قادتهم.

وواصل: "ما زال بوسعنا فعل المزيد؛ هناك بعض الأهداف التي تركناها يمكننا تدميرها، لكن إذا فعلنا ذلك فلن يتمكن الإيرانيون من إعادة بناء بلادهم".

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، نفى الرئيس الأمريكي أي قلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وعن التعاون الإسباني، أكد ترامب أن الجانب الإسباني لم يتعاون مع واشنطن خلال العملية العسكرية، ملوحاً بإمكانية وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وأضاف: "الشعب الإسباني رائع، أما القيادة فهي ليست جيدة".

وعن لبنان، أعرب ترامب عن جهود بلاده لمواجهة التصعيد في لبنان.. قائلا "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الهجمات التي يتعرض لها لبنان. نحب لبنان وشعبه، وعلينا التخلص من حزب كان كارثة لسنوات طويلة".

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة: الاعتكاف والقيام والدعاء مفتاح الثواب العظيم

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم جاء نتيجة قلبه الطاهر.. والمحبة الحقيقية تظهر بالسلوك الصالح

الدكتور جمال شعبان

جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ 7 آلاف لتر دم

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

