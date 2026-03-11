لتعزيز قيم الأخوة والتعايش.. الكاتدرائية الأسقفية بالإسكندرية تنظم إفطارا رمضانيا | صور

نظمت كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، حفل الإفطار الرمضاني، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك بحضور العميد "رتبة كنسية" ديفيد عزيز، راعي الكاتدرائية، والقس سراج نبيل، راعي كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلي، والقس سمير داود، راعي كنيسة يسوع رئيس السلام الأسقفية بمدينة السلام، والشماس كريم ضانيان.

رسالة محبة وتسامح

أعرب العميد ديفيد عزيز عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الذي جمع قيادات دينية وتنفيذية وشخصيات عامة في إطار من الأخوة والمحبة، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش المشترك.

وأوضح أن الكنيسة الأسقفية تحرص دائمًا على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم السلام والأخوة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز، كما قدم نبذة عن وثيقة الأخوة بين الأزهر والكنيسة، متمنيًا أن تعيش مصر روح «رمضان الأخوة» طوال العام وليس شهرًا واحدًا.

وأكد الدكتور إبراهيم الجمل، أمين بيت العائلة المصرية ومدير عام وعظ الأزهر الشريف بالإسكندرية، خلال كلمته أن مثل هذه اللقاءات تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن بيت العائلة المصرية يواصل جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

من جانبه أشار محب شفيق، أمين اتحاد أقباط من أجل مصر، إلى أن موائد الإفطار المشتركة بين المسلمين والمسيحيين تمثل رسالة محبة، وتأكيدًا على أن أبناء الوطن الواحد تجمعهم قيم التعايش والتسامح.

حضر الإفطار اللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية الأسبق وأمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب رمضان بطيئة، والنائبة عبير فؤاد، والنائبة رانيا الشيمي، والنائبة ندى ثابت، ومن هيئة السياحة والمصايف بالإسكندرية، اللواء جمال رشاد، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، والدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية.

كما شارك بالحضور المهندس سيد بديوي، ومحمد أبو هندية، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والأستاذة رحاب، مدير إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور جابر خليل، أمين عام نقابة العاملين بالضرائب، والمهندس مينا ميلاد، عضو نقابة المهندسين بالإسكندرية، وهاني موريس، مدير كاريتاس مصر بالإسكندرية، و حمدان القاضي، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، وأميمة الشيخ، منسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالإسكندرية، وسليم جورج منسق المدارس الكنائسية، ومن قيادات وزارة التربية والتعليم محسن جورج، وسيد عبد العاطي، وعلا سليمان، والمستشار إبراهيم عبدالله.