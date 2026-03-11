قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومُسيرات قادمة من إيران
غارة إسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار في بيروت
أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله
مفاجأة.. إصابة مجتبى خامنئي في ساقيه في الحرب ولم يظهر خشية تحديد موقعه
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ
إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة
حدث في 21 رمضان .. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي ورحيل عثمان الأول
هجوم غامض في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يُصيب سفينة شحن ويشعل النيران
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يختتم اللقاء التكويني للشباب بالصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
ميرنا رزق

اختتم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، فعاليات اللقاء التكويني الخدمي لشباب الكنيسة اللاتينية، الذي نُظم لمدة يومين، وذلك بدير راهبات المحبة بالقاهرة.

جاء اللقاء في إطار معايشة يوبيل فرنسيس الآسيزي، تحت شعار "شباب خادم على خطى القديس فرنسيس المجنون بالله"، حيث قام بتنظيم اللقاء لجنة الشباب بالمطرانية، بالتعاون مع المكتب الرعوي، كما عبّر المشاركون عن شكرهم للراهبات على حفاوة الاستقبال والتنظيم.

تضمن البرنامج الفقرات الروحية، والتكوينية متنوعة شملت الصلوات، والمحاضرات في التكوين الروحي، والطقسي، بالإضافة إلى الأنشطة الأخوية، والخدمية.

كذلك، ألقى الأب فيليب فرج الله الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، محاضرة حول "شخصية القديس فرنسيس الآسيزي كشاب خادم للكنيسة"، كما قدم الأب كيرلس الكرملي عرضًا تعريفيًا عن الطقس اللاتيني.

شارك الشباب أيضًا في نشاط خَدَمي مع الأطفال بدار رعاية راهبات الكلمة المتجسدة، بالزيتون، في مبادرة تعكس روح الخدمة والعطاء التي يجسدها القديس فرنسيس الآسيزي.

وفي ختام اللقاء، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، القداس الإلهي، وصلاة درب الصليب، حيث رفع مع الشباب والمؤمنين صلاة خاصة من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، بشفاعة القديس فرنسيس الآسيزي، المعروف بلقب "قديس السلام".

وجاءت هذه الصلاة في اتحاد روحي مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، ومع الآباء المطارنة، أعضاء مجلس الأساقفة للكنيسة اللاتينية في منطقة الشرق الأوسط، طلبًا لنعمة السلام، ووقف دوامة العنف في المنطقة.

