مطران الكنيسة اللاتينية يختتم اللقاء التكويني للشباب بالصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط

اختتم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، فعاليات اللقاء التكويني الخدمي لشباب الكنيسة اللاتينية، الذي نُظم لمدة يومين، وذلك بدير راهبات المحبة بالقاهرة.

جاء اللقاء في إطار معايشة يوبيل فرنسيس الآسيزي، تحت شعار "شباب خادم على خطى القديس فرنسيس المجنون بالله"، حيث قام بتنظيم اللقاء لجنة الشباب بالمطرانية، بالتعاون مع المكتب الرعوي، كما عبّر المشاركون عن شكرهم للراهبات على حفاوة الاستقبال والتنظيم.

تضمن البرنامج الفقرات الروحية، والتكوينية متنوعة شملت الصلوات، والمحاضرات في التكوين الروحي، والطقسي، بالإضافة إلى الأنشطة الأخوية، والخدمية.

كذلك، ألقى الأب فيليب فرج الله الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، محاضرة حول "شخصية القديس فرنسيس الآسيزي كشاب خادم للكنيسة"، كما قدم الأب كيرلس الكرملي عرضًا تعريفيًا عن الطقس اللاتيني.

شارك الشباب أيضًا في نشاط خَدَمي مع الأطفال بدار رعاية راهبات الكلمة المتجسدة، بالزيتون، في مبادرة تعكس روح الخدمة والعطاء التي يجسدها القديس فرنسيس الآسيزي.

وفي ختام اللقاء، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، القداس الإلهي، وصلاة درب الصليب، حيث رفع مع الشباب والمؤمنين صلاة خاصة من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، بشفاعة القديس فرنسيس الآسيزي، المعروف بلقب "قديس السلام".

وجاءت هذه الصلاة في اتحاد روحي مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، ومع الآباء المطارنة، أعضاء مجلس الأساقفة للكنيسة اللاتينية في منطقة الشرق الأوسط، طلبًا لنعمة السلام، ووقف دوامة العنف في المنطقة.