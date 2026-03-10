الأنبا فام يرسم 54 شماسًا جديدًا بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بنزلة عبيد

صلى نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بقرية نزلة عبيد، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٣٥ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١٩ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشن نيافته خلال القداس عددًا من الأواني خدمة المذبح.

واختُتمت صلوات القداس بتوزيع البركة على الشعب، وسط فرحة أبناء الكنيسة برسامة الشمامسة الجدد، مصلين أن يمنحهم الله نعمة وثباتًا في الخدمة، وأن تكون رسامتهم سبب بركة وبنيان للكنيسة وخدمتها.