الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سيامة كهنة جدد لخدمة كنائس سوهاج والمنشاة والمراغة .. صور

سيامة كهنة جدد
سيامة كهنة جدد
ميرنا رزق

احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة اليوم، بسيامة ٩ شمامسة من أبنائها في درجة القسيسية لينضموا إلى مجمع كهنة الإيبارشية، للخدمة في كنائس القرى والمدن التابعة لها.

سيامة كهنة جدد 

وصلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج (مقر المطرانية) وشاركه صاحبا النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الرهبان، وآباء كهنة من إيبارشيات طما، وإخميم وساقلتة، وجرجا.

وعقب صلاة الصلح، أقيمت صلوات سيامة الكهنة الجدد، وهم:
الشماس بطرس كمال كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء (العزباوية) بمنطقة المخبز الآلي بمدينة سوهاج باسم القس بطرس.

الشماس وجيه سامي كاهنًا على كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية أولاد شلول، مركز المنشاة، باسم القس جرجس.

الشماس محب صادق كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بقرية كوم بدار مركز المنشاة، باسم القس شنودة.

الشماس بيتر نصر كاهنًا كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بقرية كوم بدار مركز المنشاة، باسم القس أبادير.

الشماس بيشوي عطية كاهنًا على كنيسة البشارة بمدينة سوهاج  الجديدة، باسم القس بيشوي.

الشماس بيشوي ميلاد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية بهتا، مركز المراغة، باسم القس موسى.

الشماس أنطونيوس فهام كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي بمدينة سوهاج، باسم القس أنطونيوس.

الشماس بسادة ناصر كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء (العزباوية) بمنطقة المخبز الآلي بمدينة سوهاج، باسم القس بسادة.

الشماس مينا ممدوح كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية نجع سفاري، مركز المنشاة، باسم القس روفائيل.

وتوجه الآباء الكهنة الجدد عقب انتهاء القداس الإلهي إلى دير السيدة العذراء بجبل إخميم لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فيه.

